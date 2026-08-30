Cum calculezi randamentul unei proprietăți de închiriat

Publicat la 30.08.2026, 06:48:00

Cel mai simplu calcul este:

Cumpărarea unui apartament pentru închiriere poate fi o investiție atractivă, însă chiria lunară nu este suficientă pentru a evalua profitabilitatea. Pentru o imagine corectă, trebuie calculat randamentul proprietății.

De exemplu, un apartament de 100.000 de euro, închiriat cu 600 de euro pe lună, generează 7.200 de euro pe an.

7.200 / 100.000 × 100 = 7,2% randament brut

Este însă doar o estimare, deoarece nu include cheltuielile.

Cum calculezi randamentul net

Pentru un rezultat mai realist, scazi costurile suportate de proprietar:

Randament net = venitul anual net / investiția totală × 100

În calcul trebuie incluse, după caz, perioadele în care locuința nu este închiriată, reparațiile, renovările, mobilierul, asigurarea, administrarea, taxele și alte costuri.

De asemenea, investiția totală nu înseamnă doar prețul apartamentului. Pot exista costuri de achiziție, renovare și mobilare care trebuie adăugate.

Un exemplu simplu

Dacă investiția totală este de 110.000 de euro, iar după scăderea perioadelor fără chiriaș și a cheltuielilor proprietarul rămâne cu 6.600 de euro pe an:

6.600 / 110.000 × 100 = 6% randament net

Acest procent oferă o imagine mai apropiată de câștigul real decât randamentul brut.

Ce se întâmplă dacă ai credit?

În cazul unui credit ipotecar, trebuie analizat și fluxul de numerar. O proprietate poate avea un randament bun, dar rata lunară să fie mai mare decât suma rămasă din chirie după cheltuieli.

De aceea, înainte de cumpărare este important să compari chiria estimată cu toate costurile și să verifici cât capital propriu trebuie să investești.

Concluzie: pentru a evalua o proprietate de închiriat, nu te uita doar la chiria lunară. Calculează randamentul net, raportat la suma totală investită, și ține cont de costurile reale și de perioadele în care locuința poate rămâne fără chiriaș.

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