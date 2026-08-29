Dobânda compusă explicată simplu

Publicat la 29.08.2026, 17:53:48

Acest mecanism poate părea modest la început, însă diferența devine tot mai mare pe măsură ce trece timpul.

Cu alte cuvinte, banii produși de investiția ta încep, la rândul lor, să producă bani .

Dobânda compusă este unul dintre cele mai importante concepte din finanțele personale. Pe scurt, înseamnă că nu primești dobândă doar pentru banii pe care i-ai investit sau economisit inițial, ci și pentru dobânda acumulată în perioadele anterioare.

În primul an, câștigi 100 de lei. La finalul anului ai:

Presupunem că depui 1.000 de lei , iar dobânda este de 10% pe an .

În anul al doilea, dobânda nu se mai calculează doar la cei 1.000 de lei inițiali. Se calculează la întreaga sumă de 1.100 de lei.

10% din 1.100 lei înseamnă 110 lei.

Astfel, la finalul celui de-al doilea an ai:

1.100 + 110 = 1.210 lei

În al treilea an, dobânda se calculează la 1.210 lei. Câștigul este de 121 de lei, iar suma ajunge la 1.331 lei.

Care este formula dobânzii compuse?

Formula este:

S = P × (1 + r)ⁿ

Unde:

S = suma finală;

P = suma inițială;

r = rata dobânzii exprimată în zecimal;

n = numărul de perioade.

Pentru exemplul nostru:

S = 1.000 × (1 + 0,10)⁵

Rezultatul este 1.610,51 lei.

Dobânda simplă versus dobânda compusă

Diferența dintre cele două metode este importantă.

În cazul unei dobânzi simple, dobânda se calculează permanent doar la suma inițială.

Pentru 1.000 de lei la 10% pe an, ai primi 100 de lei în fiecare an. După cinci ani, ai avea:

1.000 + 5 × 100 = 1.500 lei

În cazul dobânzii compuse, dobânda se adaugă la capital și începe să producă, la rândul ei, dobândă.

După cinci ani, suma este de 1.610,51 lei.

Diferența este de 110,51 lei în favoarea dobânzii compuse.

De ce timpul este atât de important?

Unul dintre cele mai mari avantaje ale dobânzii compuse este că efectul ei se amplifică în timp.

Să presupunem că păstrezi aceeași investiție de 1.000 de lei și aceeași dobândă de 10% pe an:

după 5 ani: 1.610,51 lei ;

după 10 ani: 2.593,74 lei ;

după 20 de ani: 6.727,50 lei ;

după 30 de ani: 17.449,40 lei.

Acesta este motivul pentru care, în investiții și economisire, timpul poate fi la fel de important ca suma investită.

Ce se întâmplă dacă adaugi bani în fiecare lună?

Efectul poate deveni și mai puternic atunci când, pe lângă suma inițială, faci contribuții regulate.

De exemplu, dacă investești o sumă în fiecare lună, fiecare contribuție are propriul său interval în care poate beneficia de dobânda compusă.

Astfel, nu mai este vorba doar despre „cât de mult investești”, ci și despre cât timp lași banii investiți și cât de constant contribui.

Dobânda compusă nu este doar pentru economii

Conceptul se aplică în mai multe situații financiare.

Poate fi întâlnit în cazul:

conturilor de economii;

depozitelor bancare, în funcție de modul de capitalizare;

anumitor investiții;

fondurilor și altor instrumente financiare, prin reinvestirea câștigurilor.

Există însă și reversul medaliei: dobânda compusă poate lucra împotriva ta atunci când ai datorii.

Dacă o datorie generează dobândă care se capitalizează, suma datorată poate crește în timp, mai ales dacă nu sunt efectuate plăți suficiente.

Concluzie

Dobânda compusă poate fi rezumată printr-o idee simplă: câștigurile sunt reinvestite, iar apoi produc propriile câștiguri.

La început, diferența față de dobânda simplă poate părea mică. Pe perioade lungi însă, efectul se poate amplifica semnificativ.

De aceea, pentru cine economisește sau investește, una dintre cele mai importante lecții este să înțeleagă nu doar cât economisește, ci și cât timp își lasă banii să crească.

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