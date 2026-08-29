Microîntreprindere: condiții și avantaje în 2026

Publicat la 29.08.2026, 15:48:00

veniturile nu trebuie să depășească plafonul de 100.000 de euro ;

O societate poate aplica impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă îndeplinește condițiile prevăzute de Codul fiscal. Printre cele mai importante se numără:

În 2026, regimul fiscal pentru microîntreprinderi rămâne o opțiune atractivă pentru multe firme mici, însă condițiile de încadrare trebuie verificate cu atenție.

societatea nu trebuie să se afle în dizolvare cu lichidare;

firma trebuie să aibă cel puțin un salariat , cu respectarea regulilor fiscale aplicabile;

În 2026, cota de impozitare pentru microîntreprinderi este de 1% din baza impozabilă.

Ce avantaje are o microîntreprindere

Principalul avantaj este cota redusă de impozitare. Pentru o firmă cu venituri sub plafon și o marjă bună de profit, impozitul de 1% poate fi mai avantajos decât impozitul pe profit de 16%.

În plus, în 2026 a fost eliminată restricția privind revenirea la regimul micro după ce o societate a mai aplicat acest sistem. Astfel, o firmă poate reveni la impozitarea pe veniturile microîntreprinderilor dacă îndeplinește din nou condițiile legale.

Atenție la dividende

Impozitul micro nu este singura taxă de luat în calcul. Din 1 ianuarie 2026, impozitul pe dividende este de 16%, astfel că antreprenorii trebuie să analizeze costul fiscal total înainte de a decide regimul de impozitare.

Pe scurt: în 2026, o microîntreprindere beneficiază de o cotă de impozitare de 1%, dar trebuie să respecte plafonul de 100.000 de euro și celelalte condiții fiscale. Pentru firmele cu profituri bune, regimul poate fi avantajos, însă alegerea trebuie făcută în funcție de veniturile și cheltuielile fiecărei afaceri.

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