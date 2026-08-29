Cum se calculează salariul net din brut în 2026

Publicat la 29.08.2026, 09:06:13

În cazul unui salariu obișnuit, fără facilități sau situații fiscale speciale, calculul poate fi rezumat astfel:

În 2026, calculul standard pornește de la trei componente principale: CAS – 25%, CASS – 10% și impozitul pe venit – 10% , aplicat bazei impozabile după deducerile prevăzute de lege.

Când vezi un salariu de 5.000, 7.000 sau 10.000 de lei brut , suma pe care o primești efectiv în cont este mai mică. Diferența este reprezentată în principal de contribuțiile sociale și impozitul pe venit reținute din salariu.

Impozitul pe venit este de 10% , însă se aplică bazei impozabile, după scăderea contribuțiilor și a eventualei deduceri personale.

CASS este contribuția pentru sănătate și reprezintă 10% din salariul brut .

CAS reprezintă contribuția pentru pensie și este, în mod obișnuit, 25% din salariul brut .

Exemplu: salariu de 5.000 de lei brut

Pentru un salariu brut de 5.000 de lei, calculul orientativ, fără alte facilități sau deduceri speciale, este:

CAS 25%: 1.250 lei

CASS 10%: 500 lei

baza înainte de impozitare: 3.250 lei

impozit pe venit: aproximativ 325 lei

salariu net: aproximativ 2.925 lei

Valoarea exactă poate varia în funcție de deducerea personală și de situația individuală a angajatului.

Ce este deducerea personală?

Deducerea personală este o sumă care poate reduce baza de calcul a impozitului pe venit. Ea se acordă în anumite condiții, în special pentru veniturile salariale de la locul unde angajatul are funcția de bază, iar valoarea sa depinde de nivelul venitului și de situația persoanei.

Prin urmare, două persoane cu același salariu brut pot avea, în anumite situații, salarii nete ușor diferite.

Salariul minim în 2026

În 2026 există două valori ale salariului minim brut pe țară.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, salariul minim a fost de 4.050 de lei.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei.

Pentru salariile minime există și reguli fiscale speciale privind suma netaxabilă, astfel încât calculul salariului minim nu trebuie făcut pur și simplu prin aplicarea procentelor standard asupra întregului brut. În perioada iulie–decembrie 2026, sunt prevăzute condiții pentru suma de 200 de lei lunar netaxabilă, dacă sunt îndeplinite criteriile legale.

De ce salariul net poate fi diferit de la o persoană la alta?

Calculul nu depinde doar de salariul brut. Pot interveni:

deducerea personală;

persoane aflate în întreținere;

facilități fiscale;

anumite tipuri de venituri sau beneficii;

situații speciale prevăzute de legislația fiscală.

De aceea, pentru un calcul exact este important să fie cunoscute toate elementele din contractul și situația fiscală a angajatului.

Brutul și costul total pentru angajator nu sunt același lucru

Un alt aspect important este diferența dintre salariul brut și costul total al angajatorului.

Pe lângă salariul brut, angajatorul datorează, în mod obișnuit, și contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), de 2,25%, în condițiile generale.

Astfel, dacă un angajat are un anumit salariu brut, costul suportat de companie este mai mare decât această sumă, în timp ce angajatul primește în cont salariul net după reținerea taxelor.

Concluzie

În 2026, regula generală este simplă: din salariul brut se scad CAS de 25%, CASS de 10% și impozitul pe venit de 10% aplicat bazei impozabile, după deducerile aplicabile.

Pentru un calcul exact, însă, trebuie ținut cont de deducerea personală și de eventualele facilități fiscale. În plus, salariul minim are reguli speciale, iar de la 1 iulie 2026 acesta este de 4.325 de lei.

De aceea, atunci când compari două oferte de muncă, este important să te uiți nu doar la salariul brut, ci și la salariul net și beneficiile incluse în pachetul de remunerare.

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