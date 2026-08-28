Fond de urgență: cât trebuie să ai pus deoparte

Publicat la 28.08.2026, 17:11:26

Fondul de urgență este o rezervă de bani destinată exclusiv situațiilor neprevăzute. Acesta nu este un cont pentru vacanțe, cumpărături sau alte cheltuieli planificate, ci o plasă de siguranță care permite acoperirea costurilor fără apelarea la credite sau împrumuturi.

Deși pare un obiectiv greu de atins, un astfel de fond reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de protecție împotriva problemelor financiare neașteptate. O pierdere a locului de muncă, o intervenție medicală, o reparație costisitoare la locuință sau la mașină pot dezechilibra serios bugetul unei familii dacă nu există economii disponibile.

Într-o perioadă în care inflația, dobânzile ridicate și incertitudinea economică pot afecta rapid bugetul unei familii, specialiștii în educație financiară insistă asupra unei reguli simple: înainte de investiții, vacanțe sau achiziții importante, fiecare persoană ar trebui să își construiască un fond de urgență.

Regula recomandată de majoritatea specialiștilor este ca fondul de urgență să acopere între trei și șase luni de cheltuieli esențiale.

Scopul său este simplu: să ofere stabilitate financiară într-un moment în care veniturile scad sau apar cheltuieli urgente.

rata la bancă sau chiria;

utilitățile;

alimentele;

transportul;

medicamentele;

asigurările;

alte cheltuieli indispensabile.

De exemplu, dacă o familie are cheltuieli lunare de aproximativ 5.000 de lei, fondul de urgență ar trebui să fie cuprins între 15.000 și 30.000 de lei.

În cazul persoanelor care au venituri fluctuante, sunt freelanceri sau antreprenori, experții recomandă o rezervă financiară chiar mai mare, de șase până la douăsprezece luni de cheltuieli.

De ce este atât de important

Mulți români apelează la carduri de credit sau la credite de nevoi personale atunci când apare o situație neprevăzută. Problema este că dobânzile pot transforma o cheltuială temporară într-o povară financiară pe termen lung.

Un fond de urgență elimină această presiune și oferă timp pentru luarea unor decizii raționale, fără stresul lipsei banilor.

În plus, existența unei rezerve financiare reduce anxietatea legată de bani și permite gestionarea mai eficientă a schimbărilor din viață.

Unde ar trebui păstrați banii

Fondul de urgență trebuie să fie ușor accesibil, dar suficient de separat de banii utilizați zilnic.

Printre cele mai potrivite variante se numără:

un cont de economii;

un depozit bancar cu posibilitatea retragerii rapide;

un cont separat dedicat exclusiv situațiilor de urgență.

Nu este recomandat ca acești bani să fie investiți în acțiuni, criptomonede sau alte active cu volatilitate ridicată. Deși astfel de investiții pot aduce randamente mai mari pe termen lung, ele pot pierde din valoare exact în momentul în care banii sunt necesari.

Cum construiești fondul fără să îți afectezi bugetul

Mulți oameni cred că au nevoie de venituri mari pentru a economisi. În realitate, disciplina contează mai mult decât suma economisită.

O metodă eficientă este economisirea automată imediat după încasarea salariului. Chiar și 10% din venit poate face diferența în timp.

De exemplu:

la un salariu net de 5.000 de lei, o economie lunară de 500 de lei înseamnă 6.000 de lei într-un an;

dacă suma economisită este de 1.000 de lei pe lună, fondul ajunge la 12.000 de lei după un an.

Primele, bonusurile sau alte venituri ocazionale pot accelera atingerea obiectivului.

Când poate fi folosit

Un fond de urgență ar trebui utilizat doar în situații cu adevărat excepționale.

Printre acestea se numără:

pierderea locului de muncă;

probleme medicale;

reparații urgente ale locuinței;

defecțiuni majore ale autoturismului;

alte evenimente care nu puteau fi anticipate.

Nu este recomandată folosirea acestor economii pentru cumpărături impulsive, concedii sau gadgeturi noi.

După utilizarea fondului, acesta ar trebui refăcut cât mai repede posibil.

Ce greșeli fac cel mai des românii

Specialiștii în finanțe personale observă câteva greșeli frecvente:

economisirea doar atunci când rămân bani la sfârșitul lunii;

păstrarea tuturor banilor în numerar acasă;

folosirea fondului pentru cheltuieli obișnuite;

investiția banilor destinați urgențelor în active riscante;

lipsa unui obiectiv clar privind valoarea fondului.

Aceste obiceiuri reduc eficiența rezervei financiare și cresc vulnerabilitatea în fața unor evenimente neprevăzute.

Primul pas către independența financiară

Deși investițiile, pensiile private sau achiziția unei locuințe sunt obiective importante, toate ar trebui construite pe o fundație solidă: un fond de urgență.

Acesta nu generează câștiguri spectaculoase și nici nu atrage atenția precum investițiile pe bursă, însă oferă ceva mult mai valoros – siguranță financiară. În momentele dificile, accesul rapid la economii poate face diferența dintre o problemă temporară și o perioadă îndelungată de îndatorare.

Într-un context economic în care imprevizibilul a devenit aproape o constantă, constituirea unui fond de urgență nu mai este doar un sfat de educație financiară, ci o necesitate. Indiferent de nivelul veniturilor, economisirea constantă și disciplinată rămâne una dintre cele mai bune decizii pe care o persoană le poate lua pentru stabilitatea sa financiară pe termen lung.

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