PNRR se închide. Ce se întâmplă cu proiectele care nu sunt gata până la 31 august

Publicat la 28.08.2026, 10:49:54

Termenul-limită pentru realizarea activităților finanțate prin PNRR este 31 august 2026. După această dată, cheltuielile aferente activităților desfășurate nu vor mai putea fi autorizate la plată din fondurile PNRR. Propunerea legislativă stabilește însă ce se întâmplă cu proiectele aflate încă în lucru și cum vor fi suportate costurile acestora după încheierea perioadei de finanțare europeană.

România intră în ultimele zile de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Un proiect de lege depus la Senat pe 26 august propune regulile pentru închiderea operațională și financiară a programului, inclusiv pentru investițiile care nu vor fi finalizate la termen.

După această etapă, investițiile și reformele vor fi împărțite în funcție de gradul de realizare.

Închiderea PNRR nu se va produce însă chiar în ultima zi a lunii august. Proiectul prevede o perioadă suplimentară pentru finalizarea procedurilor financiare. Astfel, cererile finale de transfer ar urma să poată fi depuse până la 30 septembrie 2026, iar coordonatorii de reforme și investiții vor avea termen până la 30 octombrie 2026 pentru verificarea, autorizarea și plata acestora.

Cererile finale de plată, până la 30 septembrie

-investiții finalizate, care au contribuit la îndeplinirea țintei;

-investiții nefinalizate, care au dus la neîndeplinirea țintei;

-investiții nefinalizate, dar care nu au afectat îndeplinirea țintei;

-investiții eliminate din PNRR. Clasificarea trebuie realizată până la 31 octombrie 2026, iar listele aprobate până la 15 noiembrie.



Investițiile neterminate mai pot continua până la sfârșitul anului

Una dintre prevederile importante ale proiectului este că anumite investiții care nu sunt finalizate la termenul PNRR nu vor fi abandonate automat. Acestea vor putea fi continuate până la 31 decembrie 2026, însă costurile nu vor mai putea fi suportate din PNRR. Beneficiarii vor trebui să folosească surse proprii sau alte surse de finanțare legal constituite pentru finalizarea lucrărilor.

În plus, stadiul proiectelor va trebui raportat lunar. Situația finală a investițiilor trebuie transmisă până la 15 ianuarie 2027. Dacă o investiție nu va fi finalizată, proiectul prevede posibilitatea recuperării proporționale a sumelor, în funcție de gradul de realizare.

Ce se întâmplă cu proiectele scoase din PNRR

Propunerea legislativă reglementează și situația investițiilor și reformelor eliminate în urma revizuirilor PNRR. În cazul beneficiarilor finanțați integral de la bugetul de stat, cheltuielile deja efectuate pentru astfel de proiecte vor rămâne cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

Cu alte cuvinte, banii deja cheltuiți nu vor fi recuperați de la beneficiari, însă România nu îi va mai putea solicita Comisiei Europene pentru decontare prin PNRR. Contractele aflate deja în derulare pentru proiectele scoase din PNRR vor putea continua, dacă prevederile contractuale permit acest lucru. Plățile ulterioare vor trebui însă acoperite din surse proprii sau din alte surse de finanțare legală. O situație similară este prevăzută pentru anumite investiții din Componenta 15 – Educație, ale căror contracte au fost denunțate sau eliminate de la finanțare.

Pierderile din PNRR pot pune presiune pe buget

Un alt punct sensibil îl reprezintă banii pe care România îi poate pierde dacă anumite ținte și jaloane nu sunt îndeplinite. Potrivit proiectului, în cazul în care Comisia Europeană reduce sau dezangajează fonduri, diferența dintre sumele pierdute și cele care pot fi recuperate de la beneficiari va reprezenta minus de venituri la nivelul bugetului general consolidat.

Coordonatorii reformelor și investițiilor vor trebui să pregătească analize privind impactul financiar și măsuri pentru reducerea cheltuielilor sectoriale și creșterea veniturilor, cuantificate pentru următorii trei ani.

Raportul final privind PNRR, până în iunie 2027

Închiderea administrativă a PNRR va continua și în 2027.Fiecare coordonator de reformă sau investiție va trebui să întocmească un raport de închidere până la 30 martie 2027.

Pe baza acestor documente, coordonatorul național va elabora raportul final privind închiderea PNRR. Documentul trebuie transmis Guvernului până la 30 iunie 2027 și ulterior publicat.

În plus, obligațiile României nu se termină odată cu închiderea financiară. Reformele și investițiile trebuie, în principiu, menținute timp de cel puțin cinci ani de la 31 august 2026, iar documentele aferente programului trebuie arhivate până la 31 decembrie 2031.