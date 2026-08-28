Concediu medical: cât primești și cum se calculează

Concediul medical nu înseamnă întotdeauna că vei primi 100% din salariu. Valoarea indemnizației depinde de tipul concediului și de baza de calcul stabilită potrivit legislației.
Cum se calculează indemnizația
Pentru concediul medical pentru boală obișnuită, indemnizația se calculează pornind de la media veniturilor din perioada de referință. Din 1 august 2025, procentul este diferențiat în funcție de durata episodului de boală: 55% pentru până la 7 zile, 65% pentru 8-14 zile și 75% pentru perioadele de peste 15 zile.
Calculul se face, în principiu, astfel:
media zilnică a bazei de calcul × procentul aplicabil × numărul de zile de concediu indemnizabile.
Pentru anumite situații speciale, cum sunt bolile infectocontagioase din grupa A, tuberculoza, SIDA, neoplaziile sau urgențele medico-chirurgicale, indemnizația poate ajunge la 100% din baza de calcul.
Cine plătește concediul medical?
În cazul incapacității temporare de muncă, indemnizația este suportată, în condițiile legii, de angajator pentru primele zile, iar ulterior din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.
Pe scurt, suma primită în concediu medical depinde de veniturile anterioare, numărul de zile și tipul concediului. De aceea, indemnizația poate fi diferită de la un salariat la altul, chiar dacă salariile lor sunt apropiate.
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