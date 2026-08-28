Concediu medical: cât primești și cum se calculează

Publicat la 28.08.2026, 10:48:03

Concediul medical nu înseamnă întotdeauna că vei primi 100% din salariu. Valoarea indemnizației depinde de tipul concediului și de baza de calcul stabilită potrivit legislației.

Cum se calculează indemnizația

Pentru concediul medical pentru boală obișnuită, indemnizația se calculează pornind de la media veniturilor din perioada de referință. Din 1 august 2025, procentul este diferențiat în funcție de durata episodului de boală: 55% pentru până la 7 zile, 65% pentru 8-14 zile și 75% pentru perioadele de peste 15 zile.

Calculul se face, în principiu, astfel: