Într-o fermă din Galați, agricultura de precizie schimbă modul de lucru

Publicat la 28.08.2026, 09:40:11

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Agricultura de precizie începe, de multe ori, cu o întrebare foarte practică: cum poți obține mai mult control asupra lucrărilor din fermă, folosind exact cantitatea de inputuri de care cultura are nevoie și protejând, în același timp, resursele de care depinde producția? Pentru Adina și Ștefan Munteanu, răspunsul a însemnat o schimbare treptată a modului în care lucrează terenul. În satul Mândrești, comuna Valea Mărului, din județul Galați, cei doi administrează ferma SC AGROFAN ZEA MAYS SRL, specializată în cultura cerealelor. Au pornit la drum atrași atât de agricultură, cât și de tehnologie și au investit, pas cu pas, în utilaje și în acumularea de cunoștințe. Direcția pe care și-au propus-o a fost de la început una clară: o exploatație eficientă, în care performanța economică să poată merge împreună cu folosirea responsabilă a resurselor.

Tranziția nu s-a produs dintr-odată. Una dintre principalele provocări a fost trecerea de la agricultura convențională către un sistem în care deciziile și lucrările să se bazeze tot mai mult pe tehnologiile de precizie. Ferma făcuse deja pași importanți în această direcție. Tehnologia minimum-till este utilizată pe întreaga suprafață, iar culturile de acoperire (cover crops) au intrat în practica obișnuită. Pentru familia Munteanu, următoarea etapă înseamnă însă un control și mai bun asupra fertilizării, tratamentelor și stării culturilor. „Ne dorim să transformăm ferma într-un model regional de agricultură sustenabilă, să reducem costurile și impactul asupra mediului”, explică Adina Munteanu, administratorul exploatației. Un alt obiectiv a fost folosirea mai eficientă a fertilizanților și dezvoltarea unui sistem de agricultură de precizie care să contribuie la protejarea solului, apei și biodiversității. În această etapă intervine sprijinul obținut prin Proiectul RAPID – Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural, derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat printr-un acord de împrumut între România și Banca Mondială. Prin proiect, ferma a fost dotată cu un aplicator pentru îngrășăminte lichide în sol, o dronă multispectrală pentru monitorizarea culturilor, o dronă de pulverizare, un pulverizator tractat cu GPS și control automat al secțiunilor și o semănătoare no-till. Împreună, aceste echipamente permit identificarea mai precisă a zonelor cu probleme, aplicarea mai bine controlată a fertilizanților și tratamentelor, reducerea suprapunerilor și limitarea pierderilor de nutrienți. Semănatul direct contribuie, la rândul său, la protejarea solului, reducerea eroziunii și conservarea apei.

Pentru soții Munteanu, avantajul este tocmai integrarea acestor tehnologii într-un singur sistem de lucru: de la monitorizarea culturilor și identificarea diferențelor din teren până la intervenții mai precise și lucrări mai puțin agresive asupra solului. Astfel, agricultura de precizie poate însemna atât costuri și consumuri mai bine controlate, cât și o presiune mai redusă asupra mediului. Echipamentele au ajuns deja în fermă, iar familia Munteanu urmează să le integreze în activitatea din câmp. Rezultatele vor fi importante nu numai pentru propria exploatație. Ferma din Valea Mărului are și rolul de a împărtăși experiența acumulată cu alți agricultori interesați de aceste tehnologii. Foto: arhiva UMP-RAPID O primă prezentare tehnică a proiectului a avut deja loc în comunitate, iar următoarea etapă va include demonstrații în câmp. Interesul fermierilor din zonă este firesc: înainte de a investi într-o tehnologie nouă, una dintre cele mai utile surse de informație rămâne experiența directă a unei ferme care lucrează în condiții similare. Privind spre anii următori, Adina și Ștefan Munteanu își propun să continue digitalizarea, să extindă utilizarea unor soluții biologice și să consolideze ferma ca punct de referință pentru agricultura de precizie din regiune. Experiența lor arată că modernizarea unei ferme nu înseamnă înlocuirea peste noapte a unui mod de lucru cu altul. Înseamnă construirea treptată a unui sistem în care informația, tehnologia și experiența din teren ajută fermierul să decidă mai precis unde, când și cât trebuie să intervină. Iar atunci când aceeași decizie înseamnă și costuri mai bine controlate, și mai puține pierderi către mediu, tehnologia devine nu doar o investiție în fermă, ci și una în felul în care vor fi folosite resursele pe termen lung. Mai multe informații despre Proiectul RAPID sunt disponibile pe www.apanoastra.ro .