Farfurii biodegradabile pentru restaurante și catering: cum faci o alegere eficientă cu Snick Ambalaje

Publicat la 27.08.2026, 17:19:00

Din ce materiale sunt realizate farfuriile biodegradabile?

În HoReCa, alegerea consumabilelor nu ține doar de modul în care arată produsul la servire. De aceea, antreprenorii care investesc într-o afacere din domeniul alimentar trebuie să privească vesela de unică folosință ca pe o componentă a operațiunilor, nu doar ca pe o cheltuială auxiliară. La Snick Ambalaje, gama de produse pentru HoReCa include opțiuni pentru diferite tipuri de servire a preparatelor, de la farfurii biodegradabile și boluri, până la cupe, caserole, tacâmuri și alte ambalaje sustenabile.

O parte semnificativă a gamei Snick Ambalaje este reprezentată de farfuriile realizate din pulpă de trestie de zahăr (PULP). Materialul este folosit pentru obținerea unor produse rigide, destinate servirii preparatelor reci sau calde. În funcție de modelul de farfurie biodegradabila dorit, în oferta Snick Ambalaje se regăsesc:

farfurii pătrate;

farfurii ovale;

variante cu unul, două sau trei compartimente.





Pentru ce tipuri de preparate sunt potrivite?





Farfuria trebuie să fie suficient de stabilă pentru preparatul servit. Nu este același lucru să servești un desert, o porție de paste față de un meniu care conține carne, garnitură și sos. Variantele din pulpă de trestie de zahăr pot fi utilizate pentru:





Meniuri de catering;

Preparate principale;

Garnituri;

Aperitive;

Salate;

Deserturi;

Preparate servite la evenimente.





Pentru preparatele cu mai multe componente, variantele compartimentate pot fi deosebit de practice.





Ce trebuie să urmărească un antreprenor atunci când cumpără veselă biodegradabilă?





Atunci când o afacere este la început, micile diferențe de preț între două produse pot părea nesemnificative. La câteva sute sau mii de porții pe lună, însă, această diferență se poate transforma într-o sumă relevantă. De aceea, înainte de a cumpăra, merită analizate:





Prețul per bucată;

Cantitatea comandată;

Rezistența produsului;

Dimensiunea;

Tipul preparatelor servite;

Costul transportului;

Frecvența aprovizionării.





O alegere mai ieftină nu este întotdeauna mai avantajoasă dacă produsul este nepotrivit pentru meniul respectiv și generează pierderi sau reclamații.





Ce avantaje au farfuriile din pulpă de trestie de zahăr de la Snick Ambalaje?





În primul rând, materialul oferă o alternativă la vesela clasică din plastic. În plus, produsele disponibile la Snick Ambalaje sunt concepute pentru utilizare practică în HoReCa, iar modelele din pulpă de trestie de zahăr au o rezistență indicată între -18°C și +150°C. Acest aspect poate fi relevant pentru catering și takeaway, unde preparatele pot fi păstrate, transportate sau încălzite înainte de servire.





De asemenea, alegerea acestui tip de farfurii poate ajuta antreprenorii la standardizarea porțiilor, permițând urmărirea mai atentă a gramajelor și a utilizării ingredientelor.





Ce importanță are dimensiunea farfuriilor pentru afacerile din mediul HoReCa?





O farfurie prea mică poate face dificilă servirea unei porții generoase, în timp ce un model prea mare poate ocupa inutil spațiu și poate fi mai puțin practic pentru anumite meniuri.

De exemplu:





D166–D174 mm – potrivite pentru porții mici, aperitive sau deserturi;

D200 mm – o variantă intermediară pentru diverse tipuri de servire;

D220 mm – potrivită pentru meniuri principale;

D261 mm – utilă pentru porții mai mari sau meniuri cu mai multe componente.





Alegerea finală trebuie făcută în funcție de dimensiunea porției și de prezentarea dorită.





Pentru ce tipuri de afaceri sunt utile aceste produse?





Farfuriile biodegradabile și celelalte tipuri de ambalaje plastic pot fi utilizate în numeroase contexte, în special acolo unde spălarea și depozitarea veselei clasice ar fi dificilă. Printre domeniile care sunt avantajate de utilizarea acestor ambalaje se numără:





Restaurante și terase;

Firme de catering;

Festivaluri;

Evenimente private;

Târguri;

Street food;

Petreceri;

Servicii de takeaway.





Pentru evenimentele cu un număr mare de participanți, produsele ecologice, de unică folosință, pot simplifica semnificativ partea de logistică.





Întrebări frecvente:





Pot găsi și alte produse biodegradabile pentru HoReCa la Snick Ambalaje?





Da, portofoliul de produse de la Snick Ambalaje include, printre altele, și boluri, sosiere, tacâmuri, pungi și cutii.





Este mai avantajos să achiziționez cantități mari?





Pe lângă prețul unitar mai scăzut pentru cantitățile mari, Snick Ambalaje oferă si reduceri de 10% pentru cei care achiziționează lunar produse în valoare de peste 2500 de RON.





Pot testa produsele înainte de a plasa o comandă pentru afacerea mea?





La Snick Ambalaje, clienții pot comanda un pachet de mostre pentru a testa dacă produsele corespund nevoilor afacerii lor.





Mini-rezumat





Alegerea veselei de unică folosință trebuie făcută în funcție de preparate, dimensiunea porțiilor și modul de servire. Gama Snick Ambalaje include produse pentru diferite nevoi din HoReCa, catering și takeaway, astfel încât farfuriile, tacâmurile, caserolele și celelalte consumabile să poată fi alese în funcție de activitatea fiecărei afaceri, dar și bifând partea de sustenabilitate.





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Sursă foto: snick-ambalaje.com





