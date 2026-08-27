Ce taxe plătește un PFA în 2026

Publicat la 27.08.2026, 14:07:42

În 2026, regimul fiscal păstrează structura de bază – impozit pe venit, contribuția la pensii (CAS) și contribuția la sănătate (CASS), însă modul de calcul al unor contribuții și plafoanele aplicabile pot influența semnificativ suma totală datorată.

1. Impozitul pe venit

PFA-urile datorează un impozit pe venit de 10%.

În cazul celor impozitate în sistem real, impozitul se aplică asupra venitului impozabil, determinat după deducerea cheltuielilor eligibile și a contribuțiilor sociale. Pentru PFA-urile care aplică norma de venit, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei stabilite de autoritățile fiscale.

2. Contribuția de asigurări sociale (CAS)

CAS este de 25% și devine obligatorie dacă venitul net anual atinge cel puțin echivalentul a 12 salarii minime brute pe economie.