Ce taxe plătește un PFA în 2026

În 2026, regimul fiscal păstrează structura de bază – impozit pe venit, contribuția la pensii (CAS) și contribuția la sănătate (CASS), însă modul de calcul al unor contribuții și plafoanele aplicabile pot influența semnificativ suma totală datorată.
1. Impozitul pe venit
PFA-urile datorează un impozit pe venit de 10%.
În cazul celor impozitate în sistem real, impozitul se aplică asupra venitului impozabil, determinat după deducerea cheltuielilor eligibile și a contribuțiilor sociale. Pentru PFA-urile care aplică norma de venit, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei stabilite de autoritățile fiscale.
2. Contribuția de asigurări sociale (CAS)
CAS este de 25% și devine obligatorie dacă venitul net anual atinge cel puțin echivalentul a 12 salarii minime brute pe economie.
Regulile aplicabile în 2026 sunt:
venit sub plafonul de 12 salarii minime – CAS nu este obligatorie;
venit între 12 și 24 de salarii minime – contribuția se calculează la baza de 12 salarii minime;
venit peste 24 de salarii minime – contribuția se calculează la baza de 24 de salarii minime.
3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
CASS rămâne de 10%, însă regulile de calcul diferă în funcție de nivelul veniturilor.
În 2026:
pentru venituri foarte mici poate exista obligația plății contribuției minime, în funcție de situația fiscală și de calitatea de persoană asigurată;
pentru veniturile cuprinse între plafonul minim și plafonul maxim, contribuția se calculează ca procent din venitul net;
pentru veniturile foarte ridicate, baza de calcul este plafonată la 72 de salarii minime brute.
Sistem real sau normă de venit?
PFA-urile pot fi impozitate în sistem real sau pe baza normei de venit, în funcție de activitatea desfășurată și de condițiile prevăzute de legislația fiscală.
Începând cu 2026, contribuabilii care au depășit plafonul legal de 25.000 de euro al veniturilor brute în anul anterior sunt obligați să treacă la determinarea venitului în sistem real.
Declarația unică
Obligațiile fiscale se declară prin Declarația unică, iar ANAF continuă procesul de digitalizare. În 2026, instituția transmite contribuabililor declarații precompletate cu date privind impozitul și contribuțiile aferente, măsură menită să simplifice conformarea fiscală.
În 2026, un PFA trebuie să ia în calcul trei obligații fiscale principale:
impozitul pe venit de 10%;
CAS de 25%, dacă sunt depășite plafoanele prevăzute de lege;
CASS de 10%, calculată potrivit noilor reguli privind baza minimă și plafonul maxim.
Nivelul taxelor diferă în funcție de venitul realizat, de sistemul de impunere ales și de eventualele modificări legislative aplicabile în cursul anului. Din acest motiv, înainte de estimarea costurilor sau alegerea formei de organizare, este recomandată efectuarea unui calcul personalizat.
Sursă foto: Pexels.com
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