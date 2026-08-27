Liberty Galați, fostul Sidex, la reducere! Statul taie sute de milioane din preț după două licitații eșuate. La ce preț a ajuns să se vândă

Publicat la 27.08.2026, 13:23:09

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Combinatul siderurgic Liberty Galați (Sidex) este scos din nou la vânzare, dar de această dată cu un preț mult mai mic. După două licitații fără cumpărători, administratorii au redus puternic suma cerută, în speranța că vor găsi în sfârșit un investitor dispus să preia combinatul. Cel mai mare combinate siderurgic din România a avut preț inițial de vânzare de la aproximativ 690 de milioane de euro, însă a fost redus cu peste 230 de milioane de euro. În planul de restructurare depus la Tribunalul Galați este propusă vânzarea în bloc a activelor, printr-o nouă licitație, cu un preț de pornire de 444 milioane de euro, fără TVA. Tribunalul Galați a aprobat planul de valorificare modificat, ceea ce permite administratorilor concordatari să reia cursa pentru găsirea unui cumpărător. Combinatul siderurgic din Galați a fost inclus pe lista operatorilor de interes strategic. Două licitații fără cumpărători. 5.000 de angajați așteaptă un cumpărător



Nu este însă prima încercare de vânzare. Două licitații internaționale, organizate în toamna lui 2025 și în primăvara lui 2026, nu au reușit să atragă un ofertant serios. Prețul considerat prea ridicat, dar și incertitudinile din industria siderurgică europeană au făcut ca investitorii să stea departe. Acum, administratorii încearcă o altă strategie- un preț mult mai mic pentru un combinat care vine la pachet cu active importante, dar și cu probleme pe măsură. Miza tranzacției este uriașă pentru Galați. Liberty (fostul Sidex) are aproximativ 5.000 de angajați, iar în jurul combinatului gravitează alte câteva mii de locuri de muncă din firmele care furnizează servicii și activități auxiliare. Combinatul are o capacitate de producție de peste 2 milioane de tone de oțel anual, însă în ultimii ani a fost afectat de costurile ridicate cu energia, concurența asiatică, datoriile acumulate și problemele de mediu. Statul urmărește îndeaproape procesul de vânzare, deoarece combinatul este considerat important pentru economia regiunii și pentru sectoare precum infrastructura, industria auto și construcțiile. Autoritățile au transmis că sunt pregătite să ofere anumite garanții și facilități fiscale viitorului investitor, însă naționalizarea combinatului nu este luată în calcul, potrivit informațiilor prezentate în materialul de bază. Pentru un eventual cumpărător, însă, prețul de 444 de milioane de euro nu este singurul calcul de făcut. Investițiile necesare, situația financiară, costurile energiei și obligațiile de mediu pot ridica semnificativ nota finală. Posibilul nou proprietar ar intra într-o industrie care trece printr-o perioadă complicată. Producătorii europeni se confruntă simultan cu energia scumpă și presiunea importurilor din Asia, ceea ce afectează competitivitatea. Combinatul de la Galați a fost modernizat parțial în ultimii ani, însă rămâne vulnerabil la aceste presiuni.

Decizia de vânzare vine în contextul problemelor financiare grave cu care se confruntă compania. Datoriile totale se ridică la sute de milioane de euro, iar statul român se numără printre principalii creditori. Autoritățile au de recuperat aproximativ 450 de milioane de euro, prin intermediul Exim Banca Românească și ANAF. Compania este controlată de grupul miliardarului britanic (născut în India) Sanjeev Gupta, însă neachitarea obligațiilor financiare a dus la sechestrarea activelor și la declanșarea procedurii de valorificare. Dacă nici la noul preț de pornire nu va exista o ofertă de minimum 407 milioane de euro, licitația va intra într-o a treia rundă. În acest scenariu, prețul ar urma să fie redus din nou, cu încă 30% față de nivelul stabilit pentru luna mai ceea ce ar însemna o catastrofă pentru valoarea și importanța sa.