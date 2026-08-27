One United Properties: tranzacții de 106 milioane de euro în primele șase luni ale anului. Prețurile locuințelor au crescut cu 24%!

Publicat la 27.08.2026, 10:01:31

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One United Properties, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari premium din România, a raportat tranzacții rezidențiale de 106,1 milioane de euro în prima jumătate a anului 2026. Compania a vândut, pre-vândut sau rezervat 229 de unități rezidențiale și comerciale, cu o suprafață totală de peste 25.000 de mp. Rezultatele dovedesc o concentrare tot mai mare a cumpărătorilor către proiectele premium, în condițiile în care prețul mediu de vânzare al unităților contractate a ajuns la 3.853 de euro/mp, cu 24% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

One Floreasca Sunset, vedeta vânzărilor companiei Cea mai bună performanță din primul semestru a fost înregistrată de One Floreasca Sunset. Aproximativ 73% dintre unitățile rezidențiale și comerciale ale proiectului au fost rezervate de la lansarea vânzărilor, la sfârșitul lunii martie. Potrivit companiei, performanța îl plasează printre cele mai de succes proiecte lansate în istoria One United Properties. Evoluția vânzărilor vine într-o piață în care cumpărătorii sunt mai atenți la calitatea construcției, amplasament, capacitatea dezvoltatorului de a finaliza proiectul și valoarea pe termen lung a investiției. „Piața rezidențială din România s-a transformat dintr-una determinată în principal de disponibilitate la una în care calitatea, capacitatea de execuție și credibilitatea influențează tot mai mult deciziile de achiziție”, a declarat Victor Căpitanu (co-CEO al One United Properties). 75% dintre locuințele aflate în construcție sunt deja contractate

La 30 iunie 2026, 75% dintre unitățile aflate în construcție erau deja contractate. Compania mai avea 1.002 unități disponibile în proiectele aflate în construcție și alte 158 de unități în portofoliul rezidențial finalizat. One United Properties pregătește și noi lansări pentru acest an, printre proiectele menționate aflându-se One City Club, One Cotroceni Towers și One Park Lane, în București, precum și One Riverfront, în Sibiu. 445 de milioane de euro, încasări contractate până în 2029 Unul dintre cele mai importante indicatori ai companiei este valoarea încasărilor contractate. La jumătatea anului, acestea au ajuns la 445 de milioane de euro, cel mai ridicat nivel din istoria One United Properties. Sumele sunt programate până în 2029: aproximativ 150 de milioane de euro pentru 2026, 165 de milioane pentru 2027, 85 de milioane pentru 2028 și 45 de milioane pentru 2029. Compania spune că noul cadru legislativ a modificat calendarul plăților, dar nu a schimbat fundamentele businessului. 2026 este, potrivit reprezentanților One United Properties, anul cu cel mai mare volum de livrări de până acum. Aproape 195.000 mp de spații comerciale Și divizia comercială continuă să genereze venituri recurente. Chiria nominală pentru portofoliul de închirieri a ajuns la 14,7 milioane de euro în primul semestru, în creștere cu 3% față de S1 2025. În primele șase luni, compania a închiriat și pre-închiriat 5.000 mp de birouri și spații de retail. La 30 iunie, portofoliul comercial existent avea aproape 152.000 mp suprafață închiriabilă, cu un grad de ocupare de 95%. Dacă sunt incluse proiectele One Technology District și One Gallery, suprafața totală ajunge la aproape 195.000 mp, iar gradul de închiriere și pre-închiriere la 96%.