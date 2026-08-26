Bancherul care și-a furat clienții milionari urmează să dea banii înapoi în…208 ani. Cum s-a ajuns așa verdict incredibil!

Publicat la 26.08.2026, 20:40:00

Un caz de fraudă bancară cu o „soluție” desprinsă parcă dintr-un film este relatat de publicația olandeză De Telegraaf . Un fost manager de averi al Deutsche Bank a fost condamnat după ce a sustras 626.000 de euro din conturile a șase clienți bogați. Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, administra portofolii importante și avea acces la conturile unor clienți milionari. Tocmai averile acestora i-ar fi dat ideea că poate lua bani fără să fie descoperit.

Un fost manager de averi de la Deutsche Bank a ajuns în instanță după ce a scos în mod repetat bani din conturile unor clienți bogați. A mizat pe faptul că aceștia nu vor observa lipsa unor zeci de mii de euro. A pierdut însă banii la bursă, iar frauda a ajuns la 626.000 de euro. Acum, are de plătit... 250 de euro pe lună!

A „împrumutat” banii ca să se îmbogățească la bursă

Potrivit informațiilor prezentate de presă, schema a început la sfârșitul lui 2023. Fostul bancher a ales în mod repetat sume cuprinse între 50.000 și 81.500 de euro. Banii erau transferați din conturile clienților către conturi controlate de el sau către conturi deschise pe numele soacrei sale. S-a gândit că, la averi de milioane de euro, câteva zeci de mii de euro ar putea trece neobservate. Doar că planul nu a funcționat.

Bancherul nu ar fi intenționat inițial să păstreze definitiv banii. Potrivit relatării, planul său era să îi folosească temporar pentru tranzacții cu instrumente derivate și să obțină rapid profit.

A urmat însă exact scenariul cel mai rău: a pierdut bani pe bursă. Când clienții au observat lipsurile din conturi, bărbatul ar fi restituit sumele, invocând o presupusă eroare internă. Problema a fost că nu mai avea bani suficienți pentru a acoperi pierderile. A început astfel să folosească bani din alte conturi pentru a acoperi sumele retrase anterior. Însă schema s-a transformat într-un adevărat ”bulgăre de zăpadă”.

Șase victime și un prejudiciu de 626.000 de euro

Frauda a continuat până în primăvara lui 2025, când a fost descoperită. În total, au fost implicate șase victime, iar prejudiciul a ajuns la aproximativ 626.000 de euro. Când autoritățile au intervenit, din banii luați mai rămăseseră aproximativ 48.000 de euro. Situația a devenit cu atât mai complicată cu cât fostul angajat nu mai avea veniturile și poziția financiară de care se bucura în perioada în care lucra în sectorul bancar.

250 de euro pe lună pentru următorii 208 ani

Partea care a atras cel mai mult atenția în acest caz este modul în care a fost stabilită recuperarea prejudiciului. Instanța l-a obligat să restituie 626.000 de euro, însă plata a fost stabilită la 250 de euro pe lună. La această rată, recuperarea întregii sume ar dura aproximativ 208 ani. Cu alte cuvinte, dacă plata ar continua fără întrerupere, datoria ar putea ajunge să fie plătită de-a lungul mai multor generații. Decizia ține de situația financiară actuală a fostului bancher, care nu mai dispune de veniturile și activele necesare pentru a acoperi rapid prejudiciul.

Banca a despăgubit clienții

Clienții nu au rămas însă cu pierderea financiară. Instituția bancară a luat măsuri pentru acoperirea prejudiciului și despăgubirea persoanelor afectate de acțiunile fostului angajat.

În fața anchetatorilor și a instanței, bărbatul ar fi invocat problemele financiare personale și incapacitatea de a acoperi prejudiciul.