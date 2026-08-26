Șeful PRO TV pleacă după aproape 13 ani! Cine este noul boss al postului și ce alte plecări se pregătesc

Publicat la 26.08.2026, 19:14:36

Schimbare majoră la vârful PRO TV! Aleksandras Cesnavicius părăsește conducerea postului după aproape 13 ani în care a fost unul dintre oamenii-cheie ai celui mai puternic brand de televiziune din România. Și directorul de programe a fost înlocuit.

De la 1 septembrie, fotoliul de CEO va fi ocupat de un executiv cu peste 25 de ani de experiență în industria media internațională. Lituanianul Aleksandras Cesnavicius, omul care a condus compania din 2013, pleacă din funcția de CEO, iar în locul său vine spaniolul Christian Anting.

Schimbarea a fost confirmată oficial de PRO TV și marchează una dintre cele mai importante modificări de management din ultimii ani pentru postul de televiziune. Cesnavicius, în vârstă de 51 de ani, a preluat conducerea PRO TV la 1 decembrie 2013. În aproape 13 ani, compania a trecut prin schimbări importante, iar una dintre marile direcții ale mandatului său a fost dezvoltarea platformei de streaming VOYO. „Pentru mine începe acum un nou capitol”, a transmis Aleksandras Cesnavicius după anunțarea plecării.