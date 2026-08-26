Șeful PRO TV pleacă după aproape 13 ani! Cine este noul boss al postului și ce alte plecări se pregătesc

Schimbare majoră la vârful PRO TV! Aleksandras Cesnavicius părăsește conducerea postului după aproape 13 ani în care a fost unul dintre oamenii-cheie ai celui mai puternic brand de televiziune din România. Și directorul de programe a fost înlocuit.
De la 1 septembrie, fotoliul de CEO va fi ocupat de un executiv cu peste 25 de ani de experiență în industria media internațională. Lituanianul Aleksandras Cesnavicius, omul care a condus compania din 2013, pleacă din funcția de CEO, iar în locul său vine spaniolul Christian Anting.
Schimbarea a fost confirmată oficial de PRO TV și marchează una dintre cele mai importante modificări de management din ultimii ani pentru postul de televiziune. Cesnavicius, în vârstă de 51 de ani, a preluat conducerea PRO TV la 1 decembrie 2013. În aproape 13 ani, compania a trecut prin schimbări importante, iar una dintre marile direcții ale mandatului său a fost dezvoltarea platformei de streaming VOYO. „Pentru mine începe acum un nou capitol”, a transmis Aleksandras Cesnavicius după anunțarea plecării.
Cine este omul care preia PRO TV
De la 1 septembrie, noul CEO al PRO TV va fi Christian Anting (FOTO), un executiv cu peste un sfert de secol de experiență în industria media. Anting a lucrat în televiziune, streaming și afaceri digitale și vine cu un CV impresionant în Europa Centrală și de Est. Cel mai recent, a fost membru al Consiliului de Administrație al TV3 Group din țările baltice. Anterior, a condus grupul timp de șapte ani. Înainte de TV3, Christian Anting a petrecut opt ani în cadrul TVN Group din Polonia, unde s-a ocupat inclusiv de transformarea digitală și dezvoltarea activităților OTT.
La începutul carierei, noul șef al PRO TV a ocupat poziții de conducere în companii precum SBS Broadcasting, C More Entertainment, KirchGroup și Premiere, companie cunoscută astăzi sub numele de Sky Deutschland.
Cesnavicius rămâne în grup
Plecarea lui Aleksandras Cesnavicius de la cârma PRO TV nu înseamnă însă despărțirea definitivă de grupul CME. Sam Barnett, CEO al CME Group, i-a mulțumit pentru activitatea de la PRO TV și a anunțat că acesta va rămâne alături de CME și va lucra la noi proiecte strategice.
„Aleksandras a avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea PRO TV de-a lungul celor aproape 13 ani”, a transmis Sam Barnett.
Și directorul de programe pleacă
Schimbarea CEO-ului nu este singura plecare importantă din ultima perioadă. PRO TV a anunțat recent și retragerea lui Antonii Mangov, directorul de programe al postului în ultimii șapte ani.
Mangov, responsabil de strategia de conținut, va renunța la funcție începând din luna noiembrie. Potrivit informațiilor oficiale, decizia are la bază motive personale și dorința de a se dedica unor noi proiecte profesionale.
Surse din piața media susțin că lista modificărilor de la nivelul managementului PRO TV ar putea să nu se oprească aici.
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