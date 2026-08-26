Reserved și Peek&Cloppenburg vin în sudul Bucureștiului. Sun Plaza se transformă radical!

Publicat la 26.08.2026, 13:39:00

CPI România marchează o nouă etapă în dezvoltarea Sun Plaza, cel mai mare centru comercial din portofoliul său local, prin atragerea unor branduri internaționale de referință precum Primark, Peek&Cloppenburg și Reserved. Noile deschideri fac parte dintr-un amplu proces de remodelare și repoziționare a centrului comercial, menit să transforme Sun Plaza într-o destinație urbană completă, în care shoppingul, gastronomia, serviciile și timpul liber se întâlnesc pentru a răspunde noilor așteptări ale consumatorilor. Recent, CPI Property Group a obținut o finanțare de tip club-deal în valoare de 100 de milioane de euro. Finanțarea (OTP Bank și ING Bank România) este destinată procesului de modernizare a Sun Plaza, cel mai important centru comercial din portofoliul de retail al CPI Property Group în România.

Primark, Peek&Cloppenburg și Reserved vin in Sun Plaza și creează un nou hub de fashion în sudul Bucureștiului Este o investiție semnificativă care susține cea mai amplă transformare din istoria mall-ului sus amintit.

Modernizăm o suprafață extinsă pentru a crea un nou hub de fashion, cu concepte adaptate unui stil de viață modern. Investim într-un mix comercial echilibrat, care răspunde așteptărilor unui consumator din ce în ce mai exigent, consolidând poziția Sun Plaza ca una dintre principalele destinații de shopping și petrecere a timpului liber din București.”

Primark, Peek&Cloppenburg și Reserved își extind prezența în Sun Plaza

Magazinul Primark din București va avea o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați și va completa oferta de fashion a centrului comercial. La rândul său, Peek&Cloppenburg va deschide în Sun Plaza un nou magazin, cu o suprafață de aproximativ 3.200 de metri pătrați. Acesta se adaugă magazinelor deja operate de brand în VIVO! Constanța și VIVO! Cluj-Napoca și consolidează colaborarea dintre retailer și CPI România. Și Reserved se alătură noii oferte de fashion. Brandul va avea în Sun Plaza un magazin de aproximativ 2.200 de metri pătrați, organizat pe două niveluri. Prin aceste noi magazine, Sun Plaza își extinde și diversifică oferta de modă, transformând zona într-un nou punct de atracție pentru iubitorii de fashion din sudul Capitalei.

Auchan pregătește un hipermarket de 7.000 mp

Noua configurație a centrului comercial va fi completată de un hipermarket Auchan de ultimă generație, cu o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Noul magazin este estimat să își deschidă porțile până la finalul anului și va face parte din noul concept pregătit pentru Sun Plaza. În paralel, zona va integra noi concepte de food și servicii, menite să ofere vizitatorilor o experiență de shopping mai diversificată și mai atractivă.

Este cea mai amplă transformare din istoria Sun Plaza

Sun Plaza găzduiește în prezent aproximativ 170 de magazine, iar investițiile aflate în derulare fac parte din strategia CPI România de dezvoltare și modernizare a centrului comercial.

Planul include optimizarea mixului de chiriași, modernizarea spațiilor și investiții în sustenabilitate.

Prin noua etapă de dezvoltare, Sun Plaza își consolidează poziția pe piața de retail din Capitală și își propune să devină un pol important pentru fashion, shopping, gastronomie și servicii în sudul Bucureștiului.