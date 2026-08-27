De la 3 la 4 camere: cât te costă, de fapt, un dormitor în plus?

Publicat la 27.08.2026, 10:15:40

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Pare o întrebare simplă, dar răspunsul ei influențează decizii financiare de zeci de mii de euro: cât în plus costă, exact, să ai o cameră suplimentară în apartamentul tău? Răspunsul scurt este că diferența de preț nu este liniară - și motivele pentru care nu este spun multe despre cum funcționează, de fapt, piața imobiliară. Cât în plus costă un apartament cu 4 camere față de unul cu 3 camere? Conform datelor agregate din piața bucureșteană, un apartament cu 3 camere costă în medie aproximativ 163.000 de euro, în timp ce unul cu 4 sau mai multe camere ajunge la o medie de circa 251.000 de euro. Diferența - aproape 90.000 de euro - este mult mai mare decât simpla adăugare a unei camere ar lăsa de înțeles, iar prețul pe metru pătrat este, la rândul lui, ușor mai ridicat la categoria 4+ camere (în jur de 2.390 euro/mp, față de circa 2.220 euro/mp la 3 camere). De ce diferența nu este proporțională cu suprafața Explicația ține de un fenomen pe care economiștii imobiliari îl cunosc bine: apartamentele mai mari nu cresc liniar în preț cu suprafața, ci adesea mai accentuat. Există câteva motive concrete pentru asta.

Primul este raritatea relativă. Apartamentele cu 4 sau mai multe camere sunt construite în număr mai mic decât cele cu 2 sau 3 camere - dezvoltatorii preferă, de regulă, să maximizeze numărul de unități mici și medii într-un bloc, pentru că acestea se vând mai rapid și au cerere mai constantă. Rezultatul este o ofertă redusă de apartamente mari, care, combinată cu o cerere constantă din partea familiilor numeroase, ține prețul pe metru pătrat la un nivel ridicat. Al doilea motiv este profilul cumpărătorului. Cine cumpără un apartament cu 4 camere are, de regulă, un buget mai generos - fie din venituri mai mari, fie din capital acumulat prin vânzarea unei proprietăți anterioare. Vânzătorii și agențiile știu acest lucru, iar prețurile se calibrează în consecință. Al treilea motiv este locația. Apartamentele cu 4+ camere apar mai des în zone premium sau în clădiri mai vechi, spațioase, din cartiere centrale sau semicentrale unde, indiferent de numărul de camere, prețul pe metru pătrat este structural mai ridicat.

Cui i se potrivește, de fapt, trecerea la 4 camere Decizia de a plăti diferența de aproape 90.000 de euro are sens financiar clar în câteva situații. Pentru o familie cu trei sau mai mulți copii, unde fiecare are nevoie de spațiu propriu, diferența de confort zilnic justifică investiția. Pentru cei care lucrează de acasă în mod constant și au nevoie de un birou separat, fără să sacrifice un dormitor, a patra cameră poate elimina frecările zilnice din gospodărie. Pentru familiile extinse, în care un părinte vârstnic locuiește permanent alături de cuplu, spațiul suplimentar devine, practic, o necesitate, nu un moft. În schimb, pentru un cuplu fără copii sau cu un singur copil, diferența de preț este rareori recuperată în termeni de utilitate reală - camera suplimentară riscă să devină depozit, nu spațiu de locuit activ. O variantă de mijloc: ce oferă 3 camere bine compartimentate Înainte de a face saltul direct la 4 camere, merită analizat dacă un apartament cu 3 camere, dar bine compartimentat - cu un living generos și dormitoare separate eficient — nu rezolvă deja problema de spațiu, la o fracțiune din costul suplimentar. Mulți cumpărători descoperă, în procesul de căutare, că diferența reală de confort dintre un 3 camere bine gândit și un 4 camere prost compartimentat este mai mică decât și-ar fi imaginat inițial. Întrebări frecvente Cât costă, în medie, un apartament cu 4 camere față de unul cu 3 camere în București? Diferența medie este de aproximativ 88.000 de euro, apartamentul cu 4+ camere costând în medie circa 251.000 de euro, față de 163.000 de euro pentru unul cu 3 camere. Merită să plătești mai mult pentru o cameră suplimentară? Depinde de componența familiei: pentru familii numeroase sau cu nevoie reală de spațiu separat (birou, cameră pentru un părinte vârstnic), investiția se justifică; pentru cupluri fără copii, un apartament cu 3 camere bine compartimentat oferă, de regulă, raport calitate-preț mai bun. Poți compara prețuri actuale pe toate categoriile de apartamente în secțiunea Statistici Imobiliare de pe Anuntul.ro sau poți explora direct ofertele de apartamente cu 4+ camere .

