Cum funcționează extrasul de carte funciară

Publicat la 28.08.2026, 09:11:27

Extrasul de carte funciară este documentul care prezintă informațiile înscrise în cartea funciară a unui imobil la momentul emiterii sale. Cartea funciară este evidența oficială în care sunt înregistrate datele referitoare la un teren sau la o construcție, precum și drepturile și obligațiile juridice asociate acestora.

Extrasul de carte funciară este unul dintre cele mai importante documente atunci când vine vorba despre verificarea situației juridice a unui imobil. Fie că este vorba despre cumpărarea unui apartament, a unei case sau a unui teren, acest document oferă informații esențiale despre proprietate, proprietari și eventualele sarcini înscrise asupra imobilului.

Partea I – descrierea imobilului. Aici sunt prezentate datele de identificare ale proprietății: numărul cadastral, suprafața, categoria de folosință, terenul și, după caz, construcțiile existente.

Prin consultarea extrasului, o persoană poate afla cine este proprietarul imobilului, care este identificarea acestuia și dacă există ipoteci, sechestre, drepturi de uzufruct sau alte sarcini.

Partea a II-a – proprietatea.

Această secțiune indică titularii drepturilor de proprietate și modul în care dreptul de proprietate a fost dobândit. Pot apărea, de exemplu, informații rezultate dintr-un contract de vânzare-cumpărare, o donație, o moștenire sau o hotărâre judecătorească.

Partea a III-a – sarcini și alte drepturi.

Este una dintre cele mai importante secțiuni atunci când se intenționează cumpărarea unui imobil. Aici pot fi înscrise ipoteci, drepturi de uzufruct, servituți, sechestre sau alte sarcini care afectează imobilul.

La ce folosește extrasul de carte funciară?

Extrasul este utilizat în numeroase situații juridice și administrative. Una dintre cele mai cunoscute este vânzarea unui imobil. Înainte de încheierea tranzacției, situația juridică a proprietății trebuie verificată pentru a se vedea dacă persoana care vinde este proprietarul și dacă asupra imobilului există sarcini.

Documentul poate fi important și pentru obținerea unui credit ipotecar, pentru anumite proceduri notariale sau pentru verificarea situației juridice a unui teren ori a unei construcții.

Extrasul pentru informare și extrasul pentru autentificare

Este important să se facă diferența între extrasul de carte funciară pentru informare și extrasul pentru autentificare.

Extrasul pentru informare poate fi solicitat pentru a afla situația juridică a unui imobil. Este util, de exemplu, pentru o persoană care dorește să verifice proprietatea înainte de a lua o decizie.

Extrasul pentru autentificare este utilizat în cadrul procedurilor notariale, în special la încheierea anumitor acte juridice privind imobilul. Acesta are un rol diferit de cel al extrasului solicitat pur și simplu pentru informare.

Cum se obține?

Extrasul de carte funciară poate fi solicitat prin intermediul serviciilor puse la dispoziție de autoritatea de cadastru și publicitate imobiliară. În funcție de situație, solicitarea poate fi făcută online sau prin intermediul structurilor teritoriale competente.

Pentru identificarea imobilului sunt necesare date precum numărul de carte funciară și numărul cadastral. În anumite situații, procedura poate presupune furnizarea unor informații suplimentare.

De ce este important să verifici extrasul înainte de cumpărare?

Achiziționarea unei proprietăți reprezintă o decizie financiară importantă. Verificarea extrasului de carte funciară poate ajuta cumpărătorul să descopere probleme juridice care nu sunt evidente la prima vedere.

De exemplu, un imobil poate avea o ipotecă înscrisă în favoarea unei instituții financiare sau poate fi afectat de un drept al unei alte persoane. De asemenea, pot exista situații în care datele din documentele prezentate de proprietar trebuie comparate cu informațiile oficiale din cartea funciară.

Din acest motiv, înainte de semnarea unui contract de vânzare-cumpărare, este recomandată verificarea atentă a situației juridice a imobilului și, atunci când este necesar, consultarea unui notar sau a unui specialist în domeniul cadastral și juridic.

Concluzie

Extrasul de carte funciară oferă o imagine oficială asupra situației unui imobil la momentul emiterii documentului. Acesta permite verificarea datelor despre proprietate, proprietari și eventualele sarcini înscrise.

În cazul unei tranzacții imobiliare, documentul reprezintă un instrument esențial pentru identificarea eventualelor probleme juridice și pentru luarea unei decizii informate. Totuși, interpretarea anumitor înscrieri poate necesita ajutor specializat, mai ales atunci când există ipoteci, litigii sau alte drepturi înscrise asupra imobilului.

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