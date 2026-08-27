Zone cu Nivel Scăzut de Emisii în București. Soluția propusă pentru un oraș sufocat de poluare

Publicat la 27.08.2026, 16:25:00

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Bucureștiul se confruntă de ani de zile cu probleme serioase legate de poluarea aerului. O analiză realizată de organizația de mediu 2Celsius estima la aproximativ 3.000 de euro pe persoană costurile de sănătate generate de poluarea aerului din Capitală. Specialiștii propuneau, printre soluții, implementarea unor așa zise ”Zone cu Nivel Scăzut de Emisii” (ZNSE). Poluarea aerului din București nu înseamnă doar discomfort și zile în care senzorii indică valori ridicate. Efectele se văd și în sănătatea populației, iar costurile asociate sunt considerabile. Potrivit analizei sus amintită costurile de sănătate provocate de poluarea aerului din București ajung la aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare persoană, nivel considerat printre cele mai ridicate din Europa. În acest context, experții în mediu susțin necesitatea unor măsuri prin care traficul și emisiile provenite de la autovehicule să fie reduse. Una dintre soluțiile propuse este introducerea Zonelor cu Nivel Scăzut de Emisii în București.

Bucureștiul, sufocat de mașini și poluare Problema poluării este strâns legată de mobilitatea urbană. Numărul mare de autoturisme care circulă zilnic în Capitală contribuie la emisiile de gaze poluante, în special în zonele cu trafic intens. „Bucureştiul trece de ani de zile printr-o criză de mobilitate care a însemnat că oraşul este sufocat de maşini şi de emisiile acestora”, explica Mihai Stoica, directorul executiv al 2Celsius. Potrivit acestuia, zonele cu emisii reduse reprezintă una dintre metodele eficiente prin care orașele pot încerca să îmbunătățească aerul, însă măsura trebuie dublată de o rețea densă și funcțională de monitorizare a calității aerului.

Ce sunt Zonele cu Nivel Scăzut de Emisii Zonele cu Nivel Scăzut de Emisii, cunoscute sub abrevierea ZNSE, sunt arii urbane delimitate în care accesul autovehiculelor este restricționat sau reglementat în funcție de nivelul emisiilor poluante produse. Conceptul este prevăzut în Legea 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă. Autoritățile administrației publice locale sunt cele care delimitează și gestionează aceste zone. Tot ele pot stabili regulile de acces și, în anumite situații, tarifele pentru autovehiculele care intră în interiorul ZNSE. Există două variante principale. *Zone cu tarif de acces. În acest caz, autoritatea locală trebuie să implementeze mecanisme pentru controlul accesului vehiculelor. *Zone fără tarif de acces. În acest model sunt stabilite reguli de acces, iar controlul poate fi realizat aleatoriu de Poliția Locală, fără a fi necesare bariere sau alte mecanisme permanente de acces. Cum ar putea schimba ZNSE Bucureștiul Scopul acestor zone este reducerea poluării atmosferice și fonice, dar și schimbarea treptată a modului în care oamenii se deplasează prin oraș. Prin limitarea accesului vehiculelor foarte poluante, autoritățile pot încuraja utilizarea transportului public, mersul pe jos, bicicleta și alte forme de mobilitate mai puțin poluante. Ideea este ca bucureștenii să poată vedea concret dacă măsurile luate produc rezultate, iar autoritățile să poată ajusta regulile în funcție de evoluția concentrațiilor de poluanți. Implementarea Zonelor cu Nivel Scăzut de Emisii a fost propusă de organizațiile de mediu de mai mulți ani, inclusiv în cadrul unor rapoarte dedicate poluării din București și Ilfov. Î