Cine sunt cei 8 lideri sindicali care s-au opus noii legi a salarizării. Venituri de până la 45.000 de lei pe lună!

Publicat la 28.08.2026, 16:31:27

În acest context, în atenție au intrat și veniturile celor care conduc principalele organizații sindicale din România. Datele prezentate în declarațiile de avere din 2024 arată venituri care, în unele cazuri, ajung la zeci de mii de lei pe lună.

În timp ce Executivul susține că reforma este necesară pentru reașezarea grilelor de salarizare și corectarea unor dezechilibre din sectorul public, liderii sindicali consideră că unele dintre modificările propuse nu sunt suficiente și nu reflectă experiența sau responsabilitatea angajaților.

Noua lege a salarizării bugetarilor nu a reușit să treacă de blocajul politic și sindical, iar România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR. În centrul disputei s-au aflat și marile organizații sindicale, care au contestat mai multe dintre propunerile Guvernului.

România și-a asumat prin PNRR adoptarea reformei salarizării până la 31 august 2026. Nerespectarea termenului pune în pericol o tranșă de aproximativ 770 de milioane de euro. Premierul Ilie Bolojan a avertizat public că șansele ca legea să fie adoptată în termen au devenit reduse. Negocierile au fost complicate și de opoziția sindicatelor față de unele măsuri propuse de Guvern. În educație, de exemplu, reprezentanții sindicali au criticat nivelul creșterilor salariale și au contestat modul în care ar fi urmat să fie acordate anumite sporuri. În total, opt lideri sindicali se află în prim-planul disputei.

Simion Hăncescu – aproximativ 4.700 de euro pe lună

Simion Hăncescu, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai sindicatelor din educație, conduce Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Potrivit datelor din declarația de avere citate în informațiile publicate despre veniturile sindicalistului, acesta a raportat venituri nete anuale de aproximativ 285.000 de lei, echivalentul a circa 23.750 de lei pe lună, adică aproximativ 4.700 de euro. Hăncescu, alături de ceilalți lideri ai sindicatelor din educație, a criticat proiectul de salarizare propus de Guvern și nivelul majorărilor considerate insuficiente. Sindicatele din învățământ au transmis inclusiv documente cu propuneri privind modificarea grilelor salariale.

Anton Hadăr – venituri de circa 45.000 de lei pe lună

Anton Hadăr, președintele sindicatului Alma Mater, este unul dintre sindicaliștii cu cele mai mari venituri dintre cei prezentați. Conform datelor citate în investigația Newsweek, Hadăr a avut venituri totale de aproximativ 549.000 de lei într-un an, ceea ce înseamnă circa 45.000 de lei lunar, echivalentul a aproximativ 9.000 de euro. O particularitate este numărul mare de surse de venit. Potrivit informațiilor publicate, acestea provin din 16 poziții distincte, cele mai importante fiind asociate activității universitare.

Marius Nistor – aproximativ 30.000 de lei lunar

Marius Nistor, liderul Federației „Spiru Haret”, se află și el de mai mulți ani în fruntea sindicatelor din educație. Veniturile sale au fost indicate la aproximativ 30.000 de lei pe lună, provenind din zece surse. Printre acestea se numără și venitul aferent funcției didactice. Potrivit informațiilor publicate, Nistor este degrevat de norma didactică în calitate de lider sindical, însă păstrează venitul aferent postului de profesor.

Leonard Bărăscu – peste 80.000 de lei pe lună

Leonard Bărăscu este unul dintre liderii sindicali cu cele mai mari venituri dintre cei prezentați.

Președintele Federației Sanitas și al CNSLR-Frăția a declarat venituri de aproximativ un milion de lei anual provenite din șase surse. Între acestea se regăsesc veniturile obținute de la Federația Sanitas și confederația sindicală, dar și sume provenite din poziții de conducere în organisme și societăți asociate activității sindicale. Calculat lunar, totalul depășește 80.000 de lei net.

Bogdan Hossu – salariu și pensie după 35 de ani în mișcarea sindicală

Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, este unul dintre cei mai longevivi conducători ai sindicatelor din România. Veniturile indicate în materialul citat sunt de aproximativ 12.000 de lei pe lună din salariu, la care se adaugă o pensie de circa 8.000 de lei. Hossu se află de aproximativ 35 de ani în fruntea mișcării sindicale și a traversat mai multe schimbări de guvern și de majorități politice.

Iacob Baciu – 33.000 de lei salariu și 13.000 de lei pensie

Iacob Baciu conduce Confederația Sindicatelor Democratice din România.

Potrivit datelor prezentate, acesta are un venit lunar de aproximativ 33.000 de lei din salariu, la care se adaugă o pensie de circa 13.000 de lei. Baciu este, de asemenea, unul dintre reprezentanții importanți ai organizațiilor sindicale în Consiliul Economic și Social.

Dumitru Costin – aproximativ 4.500 de euro pe lună

Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, este un alt nume important de pe lista liderilor care au contestat proiectul salarizării. Veniturile sale sunt indicate la aproximativ 4.500 de euro pe lună. Costin deține atât funcția de președinte al BNS, cât și poziția de secretar general al Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori.

Ion Popescu – circa 24.000 de lei lunar

Lista este completată de Ion Popescu, liderul Confederației Meridian.

Veniturile sale sunt estimate, potrivit datelor citate, la aproximativ 24.000 de lei pe lună.

Confederația Meridian s-a numărat printre organizațiile sindicale care au contestat forma propusă pentru noua lege a salarizării.

De ce au respins sindicatele proiectul?

Liderii sindicali au susținut că propunerile Guvernului nu oferă suficiente beneficii angajaților din sectorul public și au cerut modificări ale grilelor de salarizare. În educație, sindicaliștii au reclamat în special nivelul creșterilor și modul de acordare a unor drepturi salariale. În alte domenii, inclusiv sănătate și justiție, reprezentanții angajaților au cerut, la rândul lor, menținerea sau îmbunătățirea anumitor drepturi.

România s-a jucat cu 770 de milioane de euro din PNRR. Miza disputei este mult mai mare decât o simplă modificare a grilelor de salarizare. Noua lege reprezintă un jalon asumat de România prin PNRR, iar termenul-limită este 31 august 2026.