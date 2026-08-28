Daniel Băluță, vacanță cu jet privat de zeci de mii de euro. Explicația primarului: „Din veniturile familiei”

Publicat la 28.08.2026, 13:30:00

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Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a călătorit împreună cu soția și fiica sa cu un avion privat operat de Toyo Aviation. Informația apare într-o investigație de presă, iar edilul confirmă că familia sa a folosit astfel de servicii. Ca și în cazul zborurilor Nordis, unde Sorin Grindeanu a susținut că și-a plătit personal călătoriile, explicația lui a fost- cheltuielile au fost achitate din veniturile proprii ale familiei, nu din bani publici. Pentru un zbor cu avionul privat, costurile pot ajunge rapid la zeci de mii de euro, în funcție de destinație, aeronava aleasă și durata cursei. În acest context, numele primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, apare într-o investigație a publicației DeFapt. Privind clienții companiei românești Toyo Aviation. Potrivit informațiilor prezentate de publicație, Băluță ar fi călătorit cu un astfel de avion împreună cu soția și fiica sa. Edilul nu contestă faptul că a apelat la serviciile companiei. Susține însă că factura a fost plătită din …veniturile familiei. Zeci de mii de euro pentru un singur zbor. Cât costă, de fapt, luxul unui avion privat?

Prețul diferă foarte mult de la o cursă la alta. Contează tipul aeronavei, numărul pasagerilor, distanța parcursă, timpul petrecut în aer și serviciile solicitate. Documentele despre care vorbește investigația publicației sus amintită indică valori cuprinse între 30.000 și 70.000 de euro pentru anumite zboruri. La o medie de 50.000 de euro, suma devine spectaculoasă raportată la veniturile unui demnitar. Asta nu înseamnă însă că fiecare zbor efectuat de familia Băluță a costat această sumă. Valoarea exactă a călătoriei menționate nu este precizată în informațiile prezentate în investigație. Există și exemple concrete privind tarifele companiei la care s-a apelat. În 2021, un zbor dus-întors pe ruta București–Mykonos a costat 19.500 de euro, potrivit informațiilor citate de sursa sus amintită. Băluță: „Din veniturile proprii ale familiei”

Întrebarea firească în cazul unei călătorii de asemenea valoare este cine suportă costurile. Răspunsul transmis în numele lui Daniel Băluță este că toate cheltuielile sunt suportate din veniturile proprii ale familiei. Reprezentanta edilului a indicat declarațiile de avere și documentele de la Registrul Comerțului ca surse prin care pot fi verificate veniturile familiei. În explicația oferită este menționată și activitatea cabinetului stomatologic al familiei, care are o vechime de aproximativ 24 de ani. Prin urmare, edilul susține că zborul cu avionul privat reprezintă o cheltuială personală și nu are legătură cu bugetul Primăriei Sectorului 4. Ce venituri are familia primarului Declarația de avere arată că familia Băluță are mai multe surse de venit. Daniel Băluță obține venituri din funcția de primar și a încasat, de asemenea, dividende de la AAB Spectra Dent SRL. Soția sa, Andreea Mihaela Băluță, are venituri din activitatea medicală și universitară și, la rândul său, a primit dividende de la companie. În documentele de avere apar și economii în conturi, un fond privat de pensii, precum și obiecte de valoare – bijuterii, ceasuri și tablouri. Potrivit informațiilor citate în investigație, venitul anual al lui Daniel Băluță din funcția de primar este de aproximativ 200.000 de lei. Numele lui Băluță, într-o bază de date scoasă la vânzare Cazul a devenit public în contextul unei presupuse breșe de securitate la Toyo Aviation. Conform investigației, persoane care susțin că au intrat în posesia unor date ale companiei au anunțat pe dark web vânzarea unei baze de date care ar conține documente referitoare la clienți și pasageri. Printre informațiile prezentate de publicație se numără documente de identitate, liste de îmbarcare și facturi.