Catedrala Națională se redeschide! Când va avea loc prima Liturghie din acest an

Publicat la 28.08.2026, 11:30:00

Evenimentul care marchează redeschiderea este Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2026, organizată la București între 31 august și 3 septembrie. Potrivit Patriarhiei Române, aproximativ 2.400 de tineri din România, diaspora și alte Biserici Ortodoxe vor participa la manifestare.

După o perioadă în care Catedrala Națională a rămas închisă pentru continuarea lucrărilor interioare, credincioșii vor putea intra din nou în interiorul impresionantului lăcaș de cult.

Catedrala Națională din București își redeschide porțile pentru credincioși la începutul lunii septembrie. Prima Sfântă Liturghie din acest an care va fi oficiată în interiorul lăcașului de cult va avea loc joi, 3 septembrie, în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO 2026). Accesul va fi permis în limita locurilor disponibile.

Momentul central va avea loc joi, 3 septembrie 2026, când, între orele 09:00 și 12:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie în interiorul Catedralei Naționale. Slujba va fi săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi și reprezintă prima Sfântă Liturghie din acest an în interiorul Catedralei Naționale. Pentru această slujbă, accesul credincioșilor în Catedrală va fi permis, însă în limita locurilor disponibile. În celelalte zile ale ITO 2026, publicul nu va avea acces în interiorul Catedralei pentru evenimentele programate. Credincioșii vor putea participa de pe esplanadă, unde vor fi instalate ecrane pentru transmiterea slujbelor și conferințelor.

Prima manifestare de la Catedrala Națională va avea loc marți, 1 septembrie, când este programată, de la ora 10:00, o slujbă de Te Deum pentru începutul Anului Bisericesc.

De la ora 10:30 va avea loc deschiderea oficială a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși.

Seara, între 18:30 și 20:30, Andreea Ogăraru și medicul Radu Țincu vor susține conferința „Tinerii și Familia în societatea de astăzi”. Miercuri, 2 septembrie, programul continuă cu o conferință susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, cu tema „Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă. Experiență pastorală în Europa de Nord”. Ulterior va fi prezentat proiectul Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”. Seara, de la ora 20:30, este programată Procesiunea Luminilor, care va porni de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală istorică.

Redeschiderea din septembrie are și o puternică încărcătură simbolică. În urmă cu exact 10 ani, în 2016, tot în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de la București, a fost oficiată prima Sfântă Liturghie pe amplasamentul Catedralei Naționale. Între timp, construcția a devenit unul dintre cele mai importante repere arhitecturale și religioase ale Bucureștiului.

Cât a costat Catedrala Națională

Potrivit datelor prezentate de Patriarhia Română, în perioada 2010–2025 au fost alocate aproximativ 270 de milioane de euro pentru construirea Catedralei Naționale.

Patriarhia a precizat, în luna martie, că peste 10% din costurile proiectului au fost acoperite din fonduri proprii, în timp ce diferența a provenit din fonduri alocate de la bugetul de stat. Datele finale privind costurile urmează să fie prezentate după încheierea lucrărilor.

Catedrala Națională are 127 de metri înălțime, 126 de metri lungime și 67,70 de metri lățime, iar complexul se întinde pe o suprafață de peste 13.000 de metri pătrați. Interiorul este decorat cu aproximativ 25.000 de metri pătrați de pictură în mozaic, iar edificiul găzduiește și ceea ce Patriarhia prezintă drept cel mai mare clopot bisericesc din lume. Astfel, redeschiderea Catedralei pentru credincioși vine într-un moment important pentru unul dintre cele mai mari proiecte ale Bisericii Ortodoxe Române, după investiții de sute de milioane de euro și ani de lucrări.