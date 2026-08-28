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ActualitateDenisa Gelatu

Impozit pe succesiune în România: cât plătești și când ești scutit

Publicat la 28.08.2026, 18:03:00

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Impozit pe succesiune în România: cât plătești și când ești scutit

Moștenitorii care primesc case, apartamente sau terenuri trebuie să fie atenți la termenul de 2 ani de la data decesului. Dacă succesiunea este finalizată în acest interval, nu se datorează impozitul aferent transmiterii imobilelor prin moștenire.

Ce se întâmplă dacă depășești termenul de 2 ani

Dacă succesiunea este finalizată după expirarea celor 2 ani, se aplică un impozit de 1%, calculat potrivit regulilor fiscale asupra masei succesorale imobiliare.

De exemplu, pentru o valoare imobiliară impozabilă de 300.000 de lei, impozitul ar putea ajunge la 3.000 de lei.

Important este că nu este suficient ca procedura să fie doar începută în termenul de doi ani. Pentru aplicarea scutirii, succesiunea trebuie dezbătută și finalizată în acest interval.

Impozitul nu este singurul cost al succesiunii

Impozitul nu trebuie confundat cu onorariul notarului sau cu alte costuri ale succesiunii. Acestea se achită separat, chiar și atunci când impozitul este zero.

În cazul unei succesiuni complexe, cu mai multe imobile, datorii sau bunuri care trebuie evaluate, suma finală poate fi diferită. De aceea, este recomandată verificarea situației direct la notar înainte de finalizarea procedurii.

Pe scurt: succesiune finalizată în maximum 2 ani = fără acest impozit; succesiune finalizată după 2 ani = impozit de 1%, conform regulilor fiscale în vigoare.

Sursă foto: Pexels.com

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