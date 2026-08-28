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ActualitateDenisa Gelatu

Regula 50/30/20 pentru bugetul personal

Publicat la 28.08.2026, 19:16:00

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Regula 50/30/20 pentru bugetul personal

Regula 50/30/20 este o metodă simplă prin care îți poți organiza veniturile lunare în trei categorii: necesități, dorințe și economii.

Cum se împarte bugetul

50% pentru necesități – chirie sau rată, facturi, alimente, transport, asigurări și alte cheltuieli esențiale.

30% pentru dorințe – restaurante, vacanțe, haine, hobby-uri, divertisment și alte cheltuieli care nu sunt obligatorii.

20% pentru economii și datorii – fond de urgență, economii, investiții sau plata anticipată a creditelor.

Exemplu pentru un venit de 5.000 de lei

    • Cum aplici regula

    Începe prin a calcula venitul net și notează toate cheltuielile lunare. Apoi împarte-le în cele trei categorii și vezi unde depășești bugetul.

    Dacă nu poți economisi 20%, nu abandona metoda. Poți începe cu 5% sau 10% și să crești treptat suma.

    De asemenea, dacă ai datorii importante, poți reduce temporar cheltuielile pentru dorințe și direcționa mai mulți bani către rambursarea acestora.

    Regula nu este una rigidă

    50/30/20 este un ghid, nu o formulă obligatorie. Pentru unele persoane, cheltuielile esențiale pot reprezenta mai mult de jumătate din venit, în timp ce altele pot economisi peste 20%.

    Important este să îți cunoști cheltuielile, să eviți acumularea inutilă de datorii și să pui constant bani deoparte.

    Pe scurt: 50% pentru trai, 30% pentru plăceri și 20% pentru viitor. Acesta este principiul de bază al regulii 50/30/20.

    Sursă foto: Pexels.com

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