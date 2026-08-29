Pe autostradă între București și Bacău, de luni! A7 va avea încă 47 de kilometri

Publicat la 29.08.2026, 13:37:00

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Șoferii care circulă între București și Bacău vor avea, începând de luni, o alternativă mult mai rapidă și mai sigură la DN2/E85 – „Drumul Morții”. Un nou tronson din Autostrada Moldovei A7, cu o lungime de aproximativ 47 de kilometri, va fi deschis traficului, completând legătura rutieră de mare viteză dintre Capitală și zona Bacăului, important centru economic al țării. Între Adjud și Bacău Sud se va putea circula de luni, 31 august, de la ora 16:00, potrivit anunțului făcut de Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Deschiderea noului tronson reprezintă una dintre cele mai importante etape pentru Autostrada Moldovei, deoarece permite deplasarea aproape integral pe autostradă de la București până la Bacău.

București – Bacău, aproape integral pe autostradă Odată cu deschiderea tronsonului Adjud – Bacău Sud, șoferii care pleacă din București vor putea utiliza o rută de mare viteză care pornește din zona de nord a Capitalei. Traseul continuă pe A3 până la Dumbrava, unde se face conexiunea cu Autostrada Moldovei A7. De aici, autostrada traversează zona Buzăului, Focșaniului și Adjudului, continuând spre Bacău. Practic, pentru șoferii care vin din Capitală, noua configurație a infrastructurii elimină o mare parte din porțiunile în care traficul se desfășura pe drumuri naționale aglomerate. În prima etapă, traficul pe noul tronson va fi deschis până la nodul rutier Bacău Sud, care asigură conexiunea cu Varianta Ocolitoare Bacău și, mai departe, cu DN2F, spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va fi extinsă cu aproximativ 4 kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord.

Cu viteză legală, 2.20 minute va dura drumul București – Bacău Una dintre principalele mize ale noii infrastructuri este creșterea siguranței și reducerea timpului petrecut la volan. Distanța dintre București și Bacău, de aproximativ 286-300 de kilometri, în funcție de punctele exacte de plecare și sosire, ar urma să poată fi parcursă în aproximativ 2 ore și 10-20 de minute, în condiții normale de trafic și cu respectarea vitezelor legale. Un test efectuat recent de reprezentanții Ministerului Transporturilor a indicat chiar un timp de aproximativ două ore și 11 minute. „2 ore și 11 minute – atât a durat drumul pe care l-am făcut (…) de la București până la Bacău pe autostradă”, a transmis Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, după deplasarea pe A7. „Drumul Morții”, ocolit de traficul de tranzit Dincolo de timpul câștigat, noua autostradă are o importanță majoră pentru siguranța rutieră. DN2/E85, principala rută rutieră dintre București și Moldova, a fost ani la rând una dintre cele mai periculoase șosele din România. Numărul mare de accidente grave, inclusiv coliziuni frontale, i-a adus denumirea neoficială de „Drumul Morții”. Autostrada schimbă radical configurația traficului. Separarea sensurilor de circulație și eliminarea numeroaselor situații în care vehiculele se întâlnesc frontal reduc unul dintre principalele riscuri asociate vechiului traseu. Pentru transportatorii de mărfuri și pentru traficul de tranzit către Moldova, noua infrastructură înseamnă, în același timp, timpi mai predictibili de deplasare. A7 devine coloana vertebrală a Moldovei Deschiderea tronsonului Adjud – Bacău Sud vine după ce, în decembrie 2025, au fost inaugurați alți aproximativ 50 de kilometri din zona Focșani – Bacău. Atunci au fost deschiși traficului 35,6 kilometri din lotul 1 Focșani – Domnești Târg și încă 14,4 kilometri din lotul 2 Domnești Târg – Adjud. Noua inaugurare completează astfel o porțiune importantă a Autostrăzii Moldovei și apropie momentul în care deplasarea dintre Capitală și principalele orașe din Moldova se va putea face predominant pe infrastructură de mare viteză. Lucrările la tronsonul Adjud – Bacău Sud au fost executate de constructorul român UMB, care a lucrat în ultimele zile la finalizarea intervențiilor necesare pentru deschiderea traficului.