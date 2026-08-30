Acordul de 18 miliarde de dolari care zguduie rețelele sociale. Meta înăsprește regulile pentru minori, iar TikTok, YouTube și Snapchat sunt următoarele ținte

Publicat la 30.08.2026, 08:08:08

Un acord uriaș încheiat de Meta Platforms în Statele Unite, într-un proces privind efectele rețelelor sociale asupra minorilor, pune presiune pe întreaga industrie. TikTok, YouTube și Snapchat ar putea fi obligate să adopte măsuri similare pentru protejarea utilizatorilor tineri, într-o evoluție care poate schimba radical modul în care adolescenții folosesc platformele sociale.

Procesul intentat de mai multe state americane a acuzat Meta că a indus publicul în eroare cu privire la efectele Facebook și Instagram asupra utilizatorilor tineri. Pentru a închide litigiul, compania a acceptat un acord care poate ajunge la 18 miliarde de dolari, în funcție de măsurile pe care le vor adopta și rivalii săi.

În schimbul acordului, Meta urmează să modifice semnificativ experiența utilizatorilor sub 18 ani. Printre măsurile avute în vedere se numără limitarea utilizării la două ore pe zi, depășirea acestei limite urmând să fie posibilă doar cu acordul unui părinte, verificări mai stricte ale vârstei, restricționarea unor filtre asociate machiajului extrem și chirurgiei estetice, precum și introducerea unui mod de noapte.

12,7 miliarde de dolari, partea sigură a acordului

Din valoarea totală de până la 18 miliarde de dolari, aproximativ 12,7 miliarde de dolari, respectiv 70%, ar urma să fie plătiți de Meta pe parcursul următorilor zece ani.