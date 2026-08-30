Acordul de 18 miliarde de dolari care zguduie rețelele sociale. Meta înăsprește regulile pentru minori, iar TikTok, YouTube și Snapchat sunt următoarele ținte

Un acord uriaș încheiat de Meta Platforms în Statele Unite, într-un proces privind efectele rețelelor sociale asupra minorilor, pune presiune pe întreaga industrie. TikTok, YouTube și Snapchat ar putea fi obligate să adopte măsuri similare pentru protejarea utilizatorilor tineri, într-o evoluție care poate schimba radical modul în care adolescenții folosesc platformele sociale.
Procesul intentat de mai multe state americane a acuzat Meta că a indus publicul în eroare cu privire la efectele Facebook și Instagram asupra utilizatorilor tineri. Pentru a închide litigiul, compania a acceptat un acord care poate ajunge la 18 miliarde de dolari, în funcție de măsurile pe care le vor adopta și rivalii săi.
În schimbul acordului, Meta urmează să modifice semnificativ experiența utilizatorilor sub 18 ani. Printre măsurile avute în vedere se numără limitarea utilizării la două ore pe zi, depășirea acestei limite urmând să fie posibilă doar cu acordul unui părinte, verificări mai stricte ale vârstei, restricționarea unor filtre asociate machiajului extrem și chirurgiei estetice, precum și introducerea unui mod de noapte.
12,7 miliarde de dolari, partea sigură a acordului
Din valoarea totală de până la 18 miliarde de dolari, aproximativ 12,7 miliarde de dolari, respectiv 70%, ar urma să fie plătiți de Meta pe parcursul următorilor zece ani.
Restul de 5,3 miliarde de dolari este condiționat însă de un element care poate avea consecințe majore pentru întreaga piață: adoptarea unor măsuri similare de către alte mari platforme, în special TikTok și YouTube.
Astfel, disputa juridică nu mai privește doar Meta. Acordul poate deveni un mecanism prin care presiunea exercitată asupra unei singure companii se extinde asupra întregului sector.
California avertizează: TikTok și YouTube pot urma
Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a transmis că acordul reprezintă un avertisment pentru întreaga industrie și că autoritățile americane urmăresc obținerea unor rezultate similare și în cazul altor platforme.
California are deja un litigiu activ împotriva TikTok. Compania este acuzată că utilizează funcții care pot crea dependență și îi determină pe copii și adolescenți să petreacă mai mult timp în aplicație.
În atenția autorităților se află și Snapchat și YouTube, ceea ce înseamnă că marile platforme ar putea ajunge să fie supuse unor reguli tot mai asemănătoare în privința utilizatorilor minori.
Se schimbă modelul rețelelor sociale?
Miza depășește valoarea financiară a acordului. Dacă măsurile acceptate de Meta devin un standard aplicat și competitorilor, companiile de social media ar putea fi obligate să regândească modul în care minorii folosesc platformele.
Limitarea timpului petrecut online, verificarea vârstei, controlul parental și restricționarea anumitor funcții ar putea deveni elemente obișnuite ale experienței adolescenților pe rețelele sociale.
Presiunea vine nu doar din Statele Unite. În mai multe state americane și în alte țări sunt analizate restricții privind accesul adolescenților la platformele sociale, inclusiv variante de limitare sau interzicere a accesului pentru anumite categorii de vârstă.
Acordul Meta poate deveni astfel un precedent pentru întreaga industrie. În loc să aștepte noi procese și despăgubiri de ordinul miliardelor, marile platforme ar putea fi forțate să introducă din timp reguli mai stricte pentru protejarea minorilor și să modifice inclusiv funcții și mecanisme care contribuie la utilizarea excesivă a aplicațiilor.
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