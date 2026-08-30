Cosmin Olăroiu își extinde imperiul imobiliar cu un proiect de 100 de milioane de euro lângă București. Transformă 55 de hectare

Publicat la 30.08.2026, 14:37:39

Investiția ar putea depăși 100 de milioane de euro, iar terenul se află în Ciorogârla, într-o zonă cu acces rapid la Autostrada A1. Nu este vorba despre un simplu proiect rezidențial, ci despre un adevărat hub logistic și de birouri, cu hale, spații de depozitare și infrastructură proprie.

Cosmin Olăroiu (57 ani) pregătește o investiție colosală în imediata apropiere a Capitalei. Antrenorul român, care a câștigat milioane de euro din contractele din Asia, își extinde portofoliul de afaceri cu un proiect imobiliar uriaș, ce se va întinde pe mai bine de 55 de hectare.

Potrivit informațiilor apărute în presă, proiectul este pregătit pe o suprafață de 550.512 metri pătrați. Ca să fie mai ușor de înțeles dimensiunea investiției, terenul are o suprafață echivalentă cu aproximativ 77-80 de terenuri de fotbal. Altfel spus, Olăroiu -antrenor la Al Jazira Club din UAE- nu pregătește un mic proiect la marginea Capitalei, ci o dezvoltare imobiliară care poate schimba semnificativ zona. Proprietatea este împărțită în trei loturi, cu suprafețe de 463.729 mp, 16.783 mp și 70.000 mp. Conform documentelor citate de sursa menționată, proprietarii terenurilor sunt Aurelian-Cosmin Olăroiu, soția sa- Claudia-Luminița Olăroiu și Costin Spiridon.

Proiectul a trecut deja de una dintre cele mai importante etape administrative: PUZ-ul a fost aprobat. Planul prevede construirea unor hale logistice și spații de depozitare, clădiri de birouri și anexe, dar și parcări, drumuri de incintă, zone tehnice, spații verzi și infrastructura necesară funcționării complexului. Practic, pe cele 55 de hectare ar urma să apară un important centru destinat activităților logistice și comerciale. Iar pentru un astfel de proiect, amplasarea este unul dintre cele mai mari avantaje.

Terenul este situat în apropierea Autostrăzii A1, în zona kilometrului 23 și a ieșirii către Bolintin-Deal. Accesul direct către autostradă face zona interesantă pentru companii de transport, operatori logistici, retaileri și firme care au nevoie de spații mari pentru depozitare și distribuție.

În cazul unui proiect de asemenea dimensiuni, poziționarea poate conta aproape la fel de mult precum suprafața.

Cosmin Olăroiu, de la fotbal la imperiu imobiliar. Ce alte investiții imobiliare are?

Noul proiect nu este o excepție în strategia de investiții a lui Cosmin Olăroiu. Antrenorul și-a construit, în paralel cu cariera sportivă, un portofoliu de afaceri concentrat în special pe imobiliare și HoReCa. Printre investițiile sale se numără complexul fostului Hotel Mamaia, transformat într-un proiect rezidențial și aparthotel de lux, cu investiții de ordinul zecilor de milioane de euro, dar și proiecte imobiliare în București și în Dubai.

Olăroiu a fost implicat și într-o cunoscută rețea de restaurante din București, iar în Emiratele Arabe Unite este menționat ca investitor și coproprietar într-o afacere din domeniul restaurantelor. Milioanele câștigate din contractele de antrenor în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și China i-au permis să direcționeze o parte importantă din câștiguri către proprietăți, dezvoltări rezidențiale. Recent a vândut un proiect rezidențial din zona Obor a Capitalei.