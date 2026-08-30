Rezervele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Europa intră în iarnă cu emoții!

Publicat la 30.08.2026, 13:35:00

Datele publicate de Gas Infrastructure Europe arată că, la 23 august, depozitele UE aveau un grad de umplere de 61,68%, echivalentul a aproximativ 697 TWh de gaze stocate. Germania era la circa 50,7%, în timp ce Italia depășea 81%, iar Polonia ajungea la aproximativ 90%.

Europa întră în toamnă cu depozitele de gaze naturale la unul dintre cele mai scăzute niveluri înregistrate în această perioadă în ultimii 13 ani. La sfârșitul lunii august, tancurile Uniunii Europene erau umplute în proporție de aproximativ 63%, față de o medie de circa 80% în ultimii ani. Situația alimentează ceea ce analiștii numesc deja o „panică înainte de iarnă” pe piața europeană a energiei.

Într-un an obișnuit, lunile de vară sunt perioada în care Europa își umple depozitele, profitând de cererea mai redusă. În 2026, procesul a fost mai dificil. Un final rece al iernii precedente, consumul mai mare de gaze pentru producerea energiei electrice în timpul valurilor de căldură și perturbările aprovizionării din Orientul Mijlociu au redus spațiul de manevră al pieței.

Problema semnalată este că Europa intră în sezonul rece cu o marjă de siguranță mai mică. La ritmul actual de alimentare a depozitelor, stocurile ar putea rămâne cu aproximativ 20% sub media ultimilor cinci ani. Pentru traderii de energie, această diferență contează enorm. Cu cât depozitele sunt mai puțin pline la începutul iernii, cu atât piața devine mai sensibilă la orice schimbare bruscă a cererii sau a ofertei. Un val de frig, o perioadă cu vânt slab și producție eoliană redusă sau o nouă perturbare a importurilor pot pune presiune suplimentară pe prețuri.

Germania are depozitele pe jumătate goale

Una dintre cele mai mari surse de îngrijorare este Germania, țara cu cea mai mare capacitate de stocare a gazelor din Europa. La sfârșitul lunii august, depozitele germane erau umplute în proporție de aproximativ 50,7%, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe. Prin comparație, Italia avea depozitele la peste 80%, iar Polonia depășea 90%. Diferențele dintre state sunt importante deoarece piața europeană este interconectată, însă capacitatea de a transporta gazul acolo unde este nevoie nu este nelimitată. Și situația din Țările de Jos este sensibilă, cu un grad de umplere de aproximativ 44%, în timp ce Belgia se afla la circa 49%.

Marea Britanie, una dintre cele mai vulnerabile țări

Regatul Unit are o problemă suplimentară: consumă mult gaz, dar dispune de o capacitate internă de stocare relativ redusă. În consecință, britanicii depind într-o măsură importantă de importuri prin conducte din Europa sau de transporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) aduse cu nave din Statele Unite și Orientul Mijlociu. Chris O’Shea, directorul executiv al Centrica, compania care deține British Gas, a avertizat că Marea Britanie are foarte puțin gaz în depozite pentru iarna care urmează. Problema britanică este amplificată de declinul producției din Marea Nordului. Pe termen mai lung, dependența de importuri este așteptată să crească, ceea ce face piața britanică și mai vulnerabilă la fluctuațiile internaționale.

„Panica înainte de iarnă” a ajuns pe piața gazelor

În această vară, prețurile europene au rămas relativ calme, în parte datorită speranței că aprovizionarea din Orientul Mijlociu se va normaliza și că depozitele vor putea fi umplute înainte de venirea frigului. În ultima săptămână, traderii europeni au început să se pregătească pentru un scenariu în care Europa și cumpărătorii asiatici vor concura pentru aceleași transporturi de GNL. Dacă oferta din Orientul Mijlociu rămâne perturbată, presiunea asupra prețurilor poate crește semnificativ. Prețul de referință al gazelor europene a trecut recent de 68 de euro/MWh, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și depășind cu mult nivelul de la începutul lui 2026.

Gazul poate trece de 100 de euro/MWh

Analiștii avertizează că, într-un scenariu nefavorabil, prețul gazelor ar putea urca mult peste nivelurile actuale. Goldman Sachs estimează că, dacă exporturile de gaze din Orientul Mijlociu nu se reiau, prețul de referință european ar putea ajunge chiar peste pragul de 100 de euro/MWh, nivel necesar pentru ca Europa să atragă suficiente transporturi de GNL pentru a acoperi cererea din timpul iernii. Asta nu înseamnă automat că Europa va rămâne fără gaz.

Înseamnă însă că gazul ar putea deveni mult mai scump. Iar factura finală nu se oprește la traderi. Prețurile angro se pot transmite în facturile gospodăriilor și ale companiilor, mai ales dacă perioada rece vine cu temperaturi sub normal.

Marea Britanie pregătește măsuri pentru infrastructura de gaze

Autoritățile britanice analizează inclusiv posibilitatea acordării unor forme de sprijin financiar pentru proprietarii instalațiilor de stocare și operatorii de conducte, astfel încât infrastructura internă să rămână funcțională și atractivă economic pe termen lung. Presiunea se vede deja în facturile consumatorilor britanici. Autoritatea de reglementare Ofgem a anunțat o nouă majorare de 4% a plafonului de prețuri pentru gaze și electricitate începând din octombrie, după creșterea de 13% aplicată în iulie. Pentru gospodării, combinația dintre depozite mai puțin pline, importuri costisitoare și o piață internațională tensionată nu este tocmai rețeta pentru o iarnă ieftină.

România stă mai bine decât alte state europene

România se află într-o poziție ceva mai confortabilă în comparație cu unele dintre marile economii vest-europene. Potrivit datelor Gas Infrastructure Europe din 23 august, depozitele românești erau umplute în proporție de aproximativ 68,1%, peste media Uniunii Europene din acel moment.

România este conectată la piața energetică europeană, iar o explozie a prețurilor angro poate avea efecte și asupra consumatorilor și companiilor de aici.