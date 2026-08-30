money.ro
🔔 Alerte
ActualitateDenisa Gelatu

Ce este inflația și cum îți afectează economiile

Publicat la 30.08.2026, 14:51:00

Urmărește money.ro pe Google News
Distribuie:WhatsAppFacebookX
Ce este inflația și cum îți afectează economiile

Inflația reprezintă creșterea generalizată și susținută a prețurilor bunurilor și serviciilor. Atunci când inflația crește, aceeași sumă de bani poate cumpăra mai puține produse decât în trecut.

Cum îți afectează economiile

Principalul efect al inflației este scăderea puterii de cumpărare. De exemplu, dacă ai 10.000 de lei economisiți, iar inflația este de 10% într-un an, banii își vor pierde o parte din valoarea reală dacă nu generează un randament.

De aceea, simplul fapt că păstrezi banii într-un cont sau în numerar nu înseamnă că îți păstrezi și puterea de cumpărare.

Cum poți proteja economiile

Pentru a limita efectul inflației, oamenii pot lua în calcul produse de economisire și investiții care oferă un randament. Depozitele bancare, titlurile de stat, obligațiunile sau investițiile pe piața de capital sunt câteva dintre opțiuni, fiecare având propriile riscuri.

Important este să compari randamentul obținut cu rata inflației. Dacă economiile îți aduc un câștig de 5%, iar inflația este de 8%, puterea de cumpărare a banilor scade în termeni reali.

Pe scurt

Inflația nu înseamnă doar că produsele devin mai scumpe. Ea afectează direct valoarea reală a economiilor și poate reduce puterea de cumpărare a banilor. De aceea, pentru obiectivele financiare pe termen lung, este important să iei în calcul atât economisirea, cât și modalitățile prin care banii pot produce un randament.

Sursă foto: Pexels.com

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește money.ro pe Google News

Articole înrudite

Cum facturezi corect ca PFA sau SRL
Actualitate

Cum facturezi corect ca PFA sau SRL

Cel mai scump ulei de măsline care costă cât o mașină. Se vinde doar la sticla de 500 ml
Actualitate

Cel mai scump ulei de măsline care costă cât o mașină. Se vinde doar la sticla de 500 ml

Cosmin Olăroiu își extinde imperiul imobiliar cu un proiect de 100 de milioane de euro lângă București. Transformă 55 de hectare
Actualitate

Cosmin Olăroiu își extinde imperiul imobiliar cu un proiect de 100 de milioane de euro lângă București. Transformă 55 de hectare

Rezervele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Europa intră în iarnă cu emoții!
Actualitate

Rezervele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Europa intră în iarnă cu emoții!

Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare în România. Vila de 15 milioane de euro are 15 de camere și10 băi
Actualitate

Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare în România. Vila de 15 milioane de euro are 15 de camere și10 băi