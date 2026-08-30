Ce este inflația și cum îți afectează economiile

Publicat la 30.08.2026, 14:51:00

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Inflația reprezintă creșterea generalizată și susținută a prețurilor bunurilor și serviciilor. Atunci când inflația crește, aceeași sumă de bani poate cumpăra mai puține produse decât în trecut. Cum îți afectează economiile Principalul efect al inflației este scăderea puterii de cumpărare. De exemplu, dacă ai 10.000 de lei economisiți, iar inflația este de 10% într-un an, banii își vor pierde o parte din valoarea reală dacă nu generează un randament.

De aceea, simplul fapt că păstrezi banii într-un cont sau în numerar nu înseamnă că îți păstrezi și puterea de cumpărare. Cum poți proteja economiile Pentru a limita efectul inflației, oamenii pot lua în calcul produse de economisire și investiții care oferă un randament. Depozitele bancare, titlurile de stat, obligațiunile sau investițiile pe piața de capital sunt câteva dintre opțiuni, fiecare având propriile riscuri.

Important este să compari randamentul obținut cu rata inflației. Dacă economiile îți aduc un câștig de 5%, iar inflația este de 8%, puterea de cumpărare a banilor scade în termeni reali. Pe scurt Inflația nu înseamnă doar că produsele devin mai scumpe. Ea afectează direct valoarea reală a economiilor și poate reduce puterea de cumpărare a banilor. De aceea, pentru obiectivele financiare pe termen lung, este important să iei în calcul atât economisirea, cât și modalitățile prin care banii pot produce un randament. Sursă foto: Pexels.com