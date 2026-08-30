Cel mai scump ulei de măsline care costă cât o mașină. Se vinde doar la sticla de 500 ml

Publicat la 30.08.2026, 15:50:00

Este vorba despre Lambda Bespoke White Gold, o ediție exclusivistă produsă în Grecia de compania Speiron. Sticla de 500 de mililitri este comercializată la aproximativ 12.000 de euro, transformând uzualul ulei de măsline într-un veritabil obiect de colecție.

Ai da 12.000 de euro pe o sticlă de ulei de măsline? Pentru un produs grecesc de lux, răspunsul este deja „da”, cel puțin pentru clienții dispuși să plătească prețul unui autoturism pentru doar jumătate de litru de ulei.

Lambda Bespoke White Gold este mai degrabă un produs de lux decât o simplă sticlă de ulei pe care să o pui lângă tigaie. O parte importantă din preț vine din recipientul realizat manual, decorat cu elemente din aur alb și prezentat într-o cutie din lemn masiv. Unele exemplare pot fi, de asemenea, personalizate pentru cumpărător. Cu alte cuvinte, dacă te gândeai să prăjești niște cartofi cu el, probabil ar fi bine să te oprești înainte să desfaci dopul. Produsul este destinat colecționarilor și cumpărătorilor care caută experiențe gastronomice exclusiviste, iar numărul limitat de exemplare contribuie la poziționarea sa în categoria produselor de lux.

Dincolo de ambalajul spectaculos, Lambda este un ulei de măsline extravirgin premium, obținut în cantități limitate. Pentru producerea sa sunt folosite măsline din soiurile Koroneiki și Maroneia, provenite inclusiv de la măslini centenari din Grecia. Fructele sunt recoltate manual, iar uleiul este obținut prin extracție la rece și nu este filtrat. Inclusiv etapele de etichetare și îmbuteliere sunt realizate manual. Compania Speiron susține că produsul se remarcă printr-o aromă intensă și fructată și îl promovează drept unul dintre cele mai exclusiviste uleiuri de măsline din lume.

De la ulei alimentar la obiect de lux

Lambda Ultra Premium Extra Virgin Olive Oil este prezent pe piață din 2007, iar Speiron îl promovează drept primul ulei de măsline de lux din lume. Compania greacă activează în zona alimentelor și băuturilor premium și a transformat produsul într-un brand destinat unei clientele care nu caută doar gustul, ci și povestea, prezentarea și exclusivitatea.

În cazul ediției Bespoke White Gold, uleiul este aproape secundar în raport cu obiectul în care este prezentat.

Există și variante mult mai „prietenoase” cu portofelul Pentru cei care nu vor să dea prețul unei mașini pe 500 de ml de ulei, Speiron are și variante obișnuite ale gamei Lambda.

Acestea sunt considerabil mai ieftine, dar rămân în categoria produselor gourmet. Producția limitată, recoltarea manuală, soiurile de măsline folosite și procesul de extracție contribuie la prețul premium. Diferența uriașă apare însă la ediția Bespoke White Gold, unde ambalajul devine aproape la fel de important ca produsul din interior.

În supermarket, uleiul de măsline este un produs pe care îl cumperi cel mai des la litru și îl compari la preț. Însă în lumea luxului, lucrurile stau puțin diferit.