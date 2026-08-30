Nicușor Dan, masă la popotă cu militarii americani! „România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare”, zise după porumb fiert și supă

Publicat la 30.08.2026, 18:48:01

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Președintele Nicușor Dan a mers, astăzi, la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, unde s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite. Șeful statului a stat la masă, la popota militară, alături de oficialii americani și ministrul Apărării, Radu Miruță, dar și de militarii americani aflați în bază. Ocazie cu care a înfulecat un porumb fiert ce a făcut echipă bună cu o supă și o bucată de friptură. Delegația Congresului SUA a fost condusă de Mike Rogers, republican de Alabama și președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și Eric Sorensen, democrat de Illinois și membru al aceleiași comisii. Discuțiile purtate la Baza „Mihail Kogălniceanu” s-au concentrat pe securitatea regiunii Mării Negre, cooperarea militară dintre România și Statele Unite și consolidarea capacității de descurajare a NATO. Pentru România, baza de la Mihail Kogălniceanu reprezintă unul dintre cele mai importante puncte ale cooperării militare cu Statele Unite și un element esențial al prezenței NATO pe flancul estic.

Președintele României a mâncat la popotă alături de americani Dincolo de discuțiile oficiale, întâlnirea a avut și o componentă mai puțin protocolară. Nicușor Dan a luat masa la popotă alături de congresmenii americani și de ministrul Apărării, Radu Miruță. Președintele a discutat, de asemenea, cu militarii americani aflați la baza aeriană și s-a fotografiat cu aceștia. Imaginile transmise de Administrația Prezidențială îl arată pe șeful statului într-o atmosferă mai relaxată decât cea a întâlnirilor oficiale de la Palatul Cotroceni.

Practic, mesajul diplomatic a venit la pachet cu unul vizual: cooperarea militară româno-americană nu se rezumă la documente și întâlniri între oficiali, ci se vede și în activitatea de zi cu zi din bazele militare. Nicușor Dan: „România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare” După întâlnire, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe platforma X, în care a subliniat importanța Bazei Aeriene „Mihail Kogălniceanu” pentru relația dintre România și Statele Unite. „A fost o plăcere să îi întâlnesc pe congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și pe congresmanul Eric Sorensen, membru al comisiei, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) — centrul prezenței militare americane în România și o expresie concretă a cooperării noastre în domeniul apărării și securității”, a scris șeful statului. Nicușor Dan a transmis și un mesaj important în ceea ce privește contribuția României la propria securitate. „România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare- prin creșterea angajamentelor noastre și îndeplinirea acestora”, a afirmat cu burta plină președintele. Marea Neagră, punct strategic dar care mereu ia prin suprindere NATO Discuțiile de la baza dobrogeană au evidențiat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică. În acest context, România își asumă un rol tot mai important pe flancul estic al NATO, iar cooperarea cu Statele Unite rămâne una dintre componentele centrale ale strategiei de apărare. Dincolo de o masă copioasă, vizita delegației Congresului american la baza militară românească transmitei un mesaj de continuitate a parteneriatului dintre București și Washington.