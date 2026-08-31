Cum susțin bunele practici agricole sănătatea oamenilor și a mediului

Publicat la 31.08.2026, 10:59:42

La fel ca orice organism viu, plantele au nevoie de nutrienți pentru a crește. De aceea, îngrășămintele au un rol important în agricultură și contribuie la obținerea unor recolte suficiente și de calitate. Problema nu este folosirea lor, ci cât, când și cum sunt aplicate.

Atunci când alegem fructe, legume, pâine sau alte produse pentru masa familiei, ne gândim mai ales la gust, prospețime și proveniență. Mai rar ne gândim la unul dintre lucrurile care au contribuit la obținerea lor încă din câmp: modul în care au fost hrănite plantele.

Atunci când o cultură primește o cantitate mai mare de nutrienți decât poate folosi, surplusul nu dispare. O parte poate rămâne în sol, o parte poate fi transportată de apă spre straturile mai profunde, iar alta se poate pierde în atmosferă. În anumite condiții, excesul poate influența și compoziția plantelor.

Mai mult nu înseamnă automat mai bine.

De aici vine una dintre regulile de bază ale agriculturii responsabile: îngrășămintele trebuie folosite în funcție de nevoile reale ale culturii și de caracteristicile terenului.

Folosirea responsabilă a îngrășămintelor este una dintre practicile care contribuie la menținerea unui sol sănătos și la protejarea apei. Atât fertilizanții minerali, cât și cei organici, precum gunoiul de grajd, pot fi resurse valoroase pentru culturi atunci când sunt utilizați în cantitățile potrivite și în acord cu nevoile plantelor.

Materia organică, de exemplu, contribuie la formarea humusului, ajutând solul să rețină mai bine apa și să își păstreze fertilitatea. În același timp, excesul de nutrienți poate ajunge acolo unde nu este dorit – în apa freatică, în râuri sau în atmosferă. De aceea, agricultura modernă pune tot mai mult accent pe aplicarea îngrășămintelor în funcție de caracteristicile terenului și de necesarul real al culturilor.

Pentru consumatori, aceste practici au efecte concrete. Un sol bine îngrijit susține culturi sănătoase și o producție de calitate, iar reducerea pierderilor de nutrienți contribuie la protejarea surselor de apă și a mediului în care trăim.

În fond, folosirea cu măsură a resurselor în agricultură nu este importantă doar pentru ceea ce se întâmplă în fermă. Ea se reflectă mai departe în calitatea hranei, protejarea apei și un mediu mai sănătos pentru întreaga comunitate.

Proiectul RAPID – Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural urmărește nu doar aplicarea unor practici agricole mai responsabile, ci și actualizarea și consolidarea instrumentelor care le definesc. În cadrul proiectului sunt revizuite și dezvoltate, inclusiv prin integrarea unor metode și soluții moderne, reperele tehnice care îi ajută pe fermieri să reducă pierderile de nutrienți, să protejeze apa și solul și să folosească mai eficient resursele din fermă.

Un rol important îl au Programul de Acțiune și Codul de Bune Practici Agricole , care stabilesc reguli și recomandări privind utilizarea fertilizanților, gestionarea gunoiului de grajd și protecția apelor împotriva poluării cu nitrați. Prin actualizarea lor, aceste instrumente pot integra mai bine realitățile agriculturii de astăzi, noile tehnologii și soluțiile disponibile pentru reducerea impactului asupra mediului.

Mai departe, informația trebuie să ajungă acolo unde poate produce schimbarea. De aceea, RAPID include activități directe de instruire, consiliere, demonstrații și schimb de experiență pentru fermieri, astfel încât bunele practici să poată fi înțelese și aplicate concret în teren. În paralel, prin acțiunile de informare și comunicare adresate publicului larg, proiectul explică și consumatorilor de ce modul în care sunt gestionate resursele în agricultură contează pentru apă, sol, hrană și sănătate.

În final, toate aceste etape urmăresc același rezultat: o agricultură mai responsabilă, un mediu mai bine protejat și condiții mai sănătoase de viață pentru întreaga comunitate.