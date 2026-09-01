Se ieftinește motorina. De azi acciza scade cu 25%

Publicat la 01.09.2026, 08:38:19

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Acciza la motorina standard va fi redusă cu 25% în perioada 1–15 septembrie, în încercarea de a limita impactul noilor scumpiri ale carburanților asupra prețurilor de la pompă și, mai departe, asupra costurilor de transport și ale bunurilor de consum. Ministerul Finanțelor a majorat astfel reducerea temporară de la 20% la 25%, în urma reevaluării bilunare prevăzute de noul mecanism fiscal. Măsura intră în vigoare de marți, 1 septembrie, și reprezintă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. În urma ajustării, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi, în intervalul 1–15 septembrie, de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă. Acciza crește ca mecanism de protecție împotriva scumpirilor Decizia vine după ce, în a doua jumătate a lunii august, reducerea temporară a accizei fusese stabilită la 20%. Ministerul Finanțelor susține că noua majorare a discountului fiscal este rezultatul evoluției recente a pieței internaționale și a prețurilor de la pompă.

Potrivit datelor utilizate pentru aplicarea formulei prevăzute de lege, cotația Platts pentru motorină a crescut cu 45,65%, în timp ce prețul mediu standard al motorinei a avansat cu 25,45%. Aceste evoluții au determinat trecerea la următorul nivel de reducere permis de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. „Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Guvernul încearcă să oprească efectul de domino al motorinei Intervenția fiscală are o miză care depășește prețul afișat la stațiile de alimentare.

Motorina reprezintă un cost important pentru transportul rutier și pentru logistică, iar majorarea costurilor cu combustibilul se poate transmite în prețurile produselor transportate: alimente, bunuri de larg consum, materiale de construcții și alte mărfuri. Ministerul Finanțelor urmărește astfel să limiteze efectul de propagare în lanț al scumpirii carburanților asupra economiei. Reducerea accizei nu înseamnă însă că întreaga diminuare fiscală se va regăsi automat și integral în prețul plătit de consumator. Impactul final depinde de evoluția cotațiilor internaționale, a cursului valutar, a costurilor de distribuție și de modul în care reducerea este transmisă de operatorii din piață. Măsura este valabilă doar două săptămâni Un element important al mecanismului este caracterul temporar al intervenției. Reducerea de 25% se aplică în perioada 1–15 septembrie, după care nivelul accizei va fi reevaluat în funcție de evoluția pieței. Sistemul instituit prin Legea nr. 162/2026 presupune ajustări la fiecare două săptămâni, astfel încât nivelul sprijinului fiscal să fie corelat cu evoluția prețurilor internaționale și cu cele de pe piața internă. „Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, a precizat Nazare. Motorina, sub presiune pe fondul scumpirilor internaționale Decizia vine într-un moment în care piața carburanților este afectată de creșterea cotațiilor internaționale. Majorarea de 45,65% a cotației Platts pentru motorină utilizată în calculul mecanismului arată amploarea presiunii externe asupra prețurilor. În același timp, creșterea de 25,45% a prețului mediu standard indică măsura în care aceste evoluții s-au transmis deja către piața internă. Prin majorarea reducerii accizei de la 20% la 25%, statul încearcă să preia temporar o parte din această presiune, fără să modifice definitiv nivelul de bază al taxării carburanților. Pentru șoferi și companiile de transport, efectul concret va depinde însă de prețul final practicat de benzinării începând cu 1 septembrie. Practic, România intră în septembrie cu o intervenție fiscală mai puternică asupra motorinei: statul renunță temporar la o parte mai mare din acciză pentru a încerca să țină sub control unul dintre cele mai importante canale prin care scumpirea energiei se transmite în întreaga economie.