Fost ministru își vinde hotelul din Poiana Brașov! 4,2 milioane de euro pentru proprietatea familiei lui Constantin Niță, fostul demnitar care a făcut închisoare

Publicat la 01.09.2026, 14:15:00

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Un hotel din Poiana Brașov aflat în portofoliul familiei fostului ministru al Energiei Constantin Niță a fost scos la vânzare. Proprietatea, Hotel Miraj, este evaluată la 4,2 milioane de euro și este promovată printr-o cunoscută platformă imobiliară potrivit informațiilor publicate de BizBrașov. Hotelul este deținut printr-o companie în care Silvia Niță, soția fostului ministru PSD, controlează 86% dintre acțiuni. Restul de 14% aparțin unei alte companii aflate, la rândul său, în proprietatea familiei Niță.

Hotelul scos la vânzare pentru 4,2 milioane de euro Listarea hotelului Miraj vine într-un moment în care proprietățile hoteliere din stațiunile montane sunt urmărite cu interes de investitori, iar Poiana Brașov rămâne una dintre cele mai scumpe și căutate destinații turistice din România. Proprietatea este scoasă la vânzare pentru 4,2 milioane de euro, iar tranzacția ar putea aduce o schimbare importantă în structura proprietății hotelului. Numele proprietarilor este legat de fostul ministru Constantin Niță, unul dintre oamenii importanți ai PSD Brașov timp de aproape două decenii. Niță a condus organizația județeană a partidului între 1997 și 2016, perioadă în care formațiunea se numea, la început, PDSR.

În cariera sa politică, a ocupat mai multe funcții ministeriale. A fost ministru pentru IMM-uri, Comerț și Mediul de Afaceri în Guvernul Emil Boc, între 2008 și 2009, iar ulterior a devenit ministru al Energiei. Retragerea sa din fruntea PSD Brașov a avut loc în 2016, pe fondul problemelor judiciare și al dosarului instrumentat de DNA, în care a fost acuzat de trafic de influență. Constantin Niță a executat doi ani de închisoare dintr-o pedeapsă de patru ani Constantin Niță a fost condamnat la patru ani de închisoare. Executarea pedepsei s-a desfășurat în două perioade, în contextul unor decizii ale Curții Constituționale care au influențat procedurile judiciare. Prima perioadă de detenție a avut loc în 2018, când fostul ministru a petrecut aproximativ șase luni în penitenciar. El a fost eliberat în decembrie 2018. După rejudecarea contestațiilor, condamnarea a fost menținută în noiembrie 2022, iar Niță a revenit în penitenciar pe 25 noiembrie. A executat restul pedepsei până la 31 mai 2024, când a fost eliberat condiționat. În total, fostul ministru a petrecut aproximativ doi ani în detenție.