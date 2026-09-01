Când devin funcționale cele 400 de radare fixe din România. Șoferii pot răsufla ușurați: panica legată de e-SIGUR este, deocamdată, prematură

Publicat la 01.09.2026, 13:30:00

Până atunci, proiectul mai are de trecut prin mai multe etape. Proiectul pentru instalarea celor 400 de camere video cu radar a ajuns în etapa ofertelor. În procedura organizată de CNAIR s-a înscris o singură asociere de companii. Echipamentele vor fi integrate în sistemul național e-SIGUR, conceput pentru monitorizarea automată a traficului. Camerele vor putea măsura viteza vehiculelor și identifica automat numerele de înmatriculare. Informațiile colectate vor putea fi procesate pentru identificarea unor abateri de la regulile de circulație. Sistemul este gândit însă să facă mai mult decât să „prindă” șoferii care apasă prea tare pedala de accelerație.

Panica din ultima perioadă îi face pe mulți șoferi să creadă că cele 400 de radare fixe din România sunt deja active. Realitatea este însă alta: e-SIGUR funcționează deja, dar noua rețea de camere fixe este încă în pregătire, iar primele echipamente ar putea fi puse în funcțiune abia în toamna lui 2027.

Printre funcțiile prevăzute se numără verificarea existenței rovinietei, iar ulterior infrastructura ar putea fi extinsă pentru verificarea ITP-ului și a poliței RCA. Sistemul ar putea fi folosit și pentru analiza traficului sau pentru transmiterea rapidă a unor alerte către echipajele de intervenție în cazul producerii unor incidente. Practic, cele 400 de camere ar urma să transforme anumite sectoare de drum într-o zonă în care traficul este monitorizat permanent, fără ca prezența unui echipaj de Poliție să fie necesară în fiecare punct.

Odată implementată infrastructura, sistemul va putea fi folosit pentru mai multe tipuri de verificări.

Unde vor fi amplasate cele mai multe radare

Cele mai multe camere sunt prevăzute pentru drumurile naționale, în special pentru sectoarele din afara localităților. CNAIR a stabilit încă din 2025 o distribuție orientativă a punctelor de supraveghere. Șapte dintre cele mai importante drumuri naționale concentrează, în total, 136 de puncte de amplasare. Pe DN1 sunt prevăzute 28 de puncte, dintre care 13 pe un sector de aproximativ 120 de kilometri* Pe DN6 sunt planificate 24 de puncte, 11 dintre acestea fiind distribuite pe aproximativ 200 de kilometri* DN2 ar urma să aibă 22 de puncte, dintre care 11 pe un sector de aproximativ 100 de kilometri* Pe DN17 sunt prevăzute 18 puncte în timp ce DN7 ar urma să aibă 17* Lista continuă cu DN67, cu 14 puncte, și DN11, cu 13 puncte. În total, cele șapte șosele însumează aproape 1.100 de kilometri de sectoare monitorizate.

Și autostrăzile vor avea radare fixe

Sistemul nu se va limita la drumurile naționale. Proiectul prevede instalarea unor echipamente fixe pentru detectarea vitezei și pe autostrăzi, inclusiv pe sectoare mai vechi ale A1, A2 și A3.

Aceste camere vor fi integrate în sistemul național e-SIGUR și vor putea transmite automat informațiile necesare procesării abaterilor constatate. Totuși, amplasamentele anunțate nu trebuie privite ca o listă definitivă. Numărul și poziția echipamentelor pot fi adaptate în etapa de implementare, în funcție de situația din teren.

Atenție: e-SIGUR există deja, dar fără existența celor 400 de radare fixe

Sistemul e-SIGUR este deja operațional din 1 ianuarie 2025. În prezent, acesta funcționează în principal cu infrastructura utilizată de Poliția Rutieră, inclusiv cu radare mobile. Cele 400 de camere fixe reprezintă însă o extindere majoră a sistemului, iar acestea nu sunt încă instalate și nu sancționează în prezent șoferii. Prin urmare, faptul că un anumit punct apare pe harta viitoarelor amplasamente nu înseamnă că acolo există deja un radar fix funcțional.



400 de camere, dar nu toate odată. Când vor începe să funcționeze?

Dacă procedura de achiziție și lucrările se desfășoară conform calendarului, primele camere fixe ar putea fi puse în funcțiune în toamna lui 2027. Termenul nu este însă bătut în cuie. Eventualele contestații sau întârzieri în derularea contractului pot împinge calendarul mai departe.

Până atunci, însă, e-SIGUR rămâne activ prin infrastructura deja utilizată de Poliție.

Camerele vor fi amplasate treptat, în puncte considerate importante pentru monitorizarea traficului.