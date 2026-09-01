RO Wallet, noul portofel digital pentru buletin, permis și diplome. România își pune actele în telefon!

Publicat la 01.09.2026, 12:50:00

În loc să scoți din buzunar buletinul, permisul sau alte documente, acestea ar putea fi prezentate în format digital, cu aceeași valoare legală ca documentele fizice. Potrivit informațiilor prezentate de MAI, printre documentele care vor putea fi păstrate în portofelul digital se numără:

Românii ar putea ajunge să lase acasă o parte dintre actele pe care le poartă astăzi în portofel. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat site-ul RO Wallet și a făcut publică documentația tehnică a proiectului, un portofel digital destinat păstrării și folosirii unor documente oficiale direct de pe telefon.

Unul dintre elementele importante ale proiectului este faptul că utilizatorul va avea control asupra informațiilor pe care le transmite. Mai exact, persoana care folosește RO Wallet va putea decide ce date prezintă, cui le transmite și în ce scop. Cu alte cuvinte, telefonul ar putea deveni un fel de „portofel cu acte”, dar unul în care utilizatorul nu este obligat să arate mai multe informații decât sunt necesare într-o anumită situație.

RO Wallet nu este gândit exclusiv pentru relația dintre cetățeni și instituțiile românești. Potrivit MAI, portofelul digital va putea fi utilizat atât în România, cât și în Uniunea Europeană. Planurile autorităților sunt ca sistemul să poată fi folosit, treptat, într-o serie tot mai largă de situații. Lista domeniilor vizate este una ambițioasă: servicii publice, servicii financiare, educație, sănătate și călătorii. Asta înseamnă că, pe măsură ce proiectul se dezvoltă, RO Wallet ar putea deveni mai mult decât o aplicație în care îți ții buletinul digital.

Ministerul de Interne: ”Proiectul este încă în construcție”

Există însă un detaliu important: RO Wallet nu este încă o aplicație finală disponibilă tuturor românilor. Ministerul Afacerilor Interne precizează că proiectul se află în continuare în dezvoltare și că urmează să fie introduse noi funcționalități. Autoritățile spun că securitatea și confidențialitatea datelor sunt avute în vedere încă din etapa de dezvoltare, nu adăugate ulterior.

„Suntem abia la început”, transmite MAI, care anunță că proiectul va fi dezvoltat treptat și că vor exista tot mai multe situații în care portofelul digital va putea fi utilizat.

Un pas important făcut odată cu lansarea proiectului este publicarea documentației tehnice.

MAI a pus la dispoziția publicului informațiile referitoare la dezvoltarea RO Wallet pe GitHub, unde sunt menționate proiectele „rowallet-documentation” și „rowallet-pid”. Astfel, dezvoltarea sistemului nu este prezentată exclusiv ca un proiect intern al administrației, ci vine și cu acces public la o parte din informațiile tehnice. Autoritățile au anunțat, de asemenea, că vor organiza periodic sesiuni deschise pentru a prezenta stadiul proiectului și etapele următoare.

Când vom putea renunța la teancul de acte?

Deocamdată, nu există motiv pentru a arunca buletinul fizic într-un sertar și nici pentru a pleca la drum doar cu telefonul. RO Wallet este în dezvoltare, iar lansarea site-ului și publicarea documentației tehnice reprezintă mai degrabă începutul proiectului decât momentul în care portofelul digital devine disponibil în forma sa finală.