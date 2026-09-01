Harta autostrăzilor din România- aproape 200 de kilometri noi până la finalul lui 2026

Publicat la 01.09.2026, 11:56:00

România ar putea încheia anul 2026 cu o rețea de aproximativ 1.661 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, dacă toate lucrările programate pentru ultimele luni ale anului sunt finalizate la timp. Lucrurile încep să se schimbe în Moldova dar mai ales în special în Transilvania. Noile tronsoane vor transforma bucăți separate de autostradă în trasee tot mai lungi și mai utile pentru șoferi. În perioada septembrie-decembrie 2026 sunt programate pentru deschidere 185,31 kilometri de autostradă și drum expres. Iar dacă adăugăm cei 58,14 kilometri inaugurați deja la sfârșitul lui august, anul ar putea aduce în total aproximativ 243,45 kilometri noi de drum de mare viteză.

Harta autostrăzilor din România începe, în sfârșit, să se lege. Aproape 200 de kilometri noi până la finalul lui 2026.

Până la sfârșitul lui 2026 sunt programate mai multe deschideri care, puse cap la cap, vor schimba semnificativ situația autostrăzii dintre Cluj și Sălaj.

Pentru șoferii din Cluj, cea mai importantă veste vine de pe Autostrada Transilvania (A3).

Nădășelu – Mihăiești: 13,60 kilometri;

viaductele de la Nădășelu și Topa Mică: 3,20 kilometri;

Mihăiești – Zimbor : 13,26 kilometri;

Zimbor – Poarta Sălajului: 12,24 kilometri (deja inaugurați în august).

Primele trei sectoare însumează 30,06 kilometri. Împreună cu cei 12,24 kilometri deschiși deja, rezultă o porțiune de peste 42 de kilometri de A3 care ar putea deveni continuă între zona Nădășelu și Poarta Sălajului. În următoarele lui este programată și deschiderea tronsonului Suplacu de Barcău – Chiribiș, cu o lungime de 26,35 kilometri. În total, calendarul pentru ultimele patru luni ale anului indică 56,41 kilometri de A3 care ar urma să fie dați în circulație.

Cluj – București, mai aproape. Carpații rămân obstacolul!

Și traseul dintre Cluj și București primește un nou segment în 2026. Este programată deschiderea celor 9,86 kilometri dintre Tigveni și Curtea de Argeș, parte din Autostrada Sibiu – Pitești. Tronsonul completează treptat traseul care pleacă din Cluj, continuă prin Turda, Sebeș și Sibiu și ajunge spre Pitești și București.

Problema este că. între Sibiu și Pitești mai sunt de construit două sectoare dificile:

Boița – Cornetu: 31,33 kilometri;

Cornetu – Tigveni: 37,40 kilometri.

Împreună, cele două loturi au aproape 69 de kilometri, iar termenul indicat în prezent este 2029.

Cea mai mare parte a kilometrilor programați pentru ultimele luni din 2026 vine de pe A7.

Cele trei loturi dintre Bacău și Pașcani însumează 77,38 kilometri și sunt programate pentru deschidere în acest an. Pe A0, Autostrada Bucureștiului, mai sunt prevăzuți aproximativ 28,27 kilometri, ceea ce ar trebui să facă inelul de mare viteză al Capitalei mult mai coerent.

La acestea se adaugă:

Podul de la Ungheni – 1,10 kilometri și drumul expres Brăila – Galați – 12,29 kilometri.Dacă toate termenele sunt respectate, România va adăuga în ultimele patru luni ale anului 2026 la 185,31 kilometri de autostradă și drum expres.







FOTO: Rețeaua de drumuri de mare viteză a ajuns la1.476 de kilometri



2027 ar putea fi anul în care harta începe să arate altfel

Pentru legătura dintre Cluj și Oradea, anul 2027 ar putea aduce o altă piesă importantă.

Este vorba despre tronsonul Chiribiș – Biharia, lung de 28,55 kilometri. Odată finalizat, acesta ar conecta Chiribișul cu sectorul deja existent dintre Biharia și Borș. Dinspre vest, legătura se poate continua prin Nușfalău – Suplacu de Barcău și, ulterior, prin tronsonul Suplacu – Chiribiș.

Cu alte cuvinte, bucățile de autostradă dintre Cluj și Oradea încep să se apropie unele de altele.

Mai rămâne însă o problemă serioasă: Poarta Sălajului – Nușfalău, aproximativ 41 de kilometri.

Zona include și traversarea dificilă a Meseșului, iar termenul indicat în prezent pentru finalizarea acestor sectoare este 2031. Astfel, chiar dacă până în 2027 cea mai mare parte a infrastructurii va fi construită, drumul Cluj – Oradea nu va putea fi parcurs integral pe autostradă.

În 2027 este programată deschiderea tronsonului Margina – Holdea, lung de 13,52 kilometri, cunoscut mai ales datorită tunelurilor construite în această zonă. Finalizarea lui ar permite continuitatea autostrăzii pe traseul Deva – Lugoj – Timișoara – Arad. Pentru Cluj, acest lucru înseamnă apariția unei variante aproape complet pe autostradă către vest, prin A3, A10 și A1, până la Arad.

Până în 2030, România ar trebui să aibă gata cea mai mare parte a autostrăzilor planificate (FOTO), inclusiv patru traversări ale Carpaților, dintre care două spre Moldova. Asta este, cel puțin, promisiunea guvernanților noștri, care au rămas optimiști în privința termenelor, în ciuda experienței ultimelor decenii.





