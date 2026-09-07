Telefoanele s-au scumpit masiv în 2026. Peste 40% dintre modele au prețuri mai mari. Componenta ce a ajuns să coste mai mult decât procesorul

Publicat la 07.09.2026, 13:25:00

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în piețele în care consumatorii sunt mai sensibili la preț. India conduce clasamentul, cu o creștere medie de 21% a prețurilor telefoanelor.

Peste 40% dintre smartphone-urile disponibile pe piață au înregistrat creșteri de preț în acest an, potrivit unei analize realizate de Counterpoint Research . În medie, telefoanele existente pe piață s-au scumpit cu 15% în 2026, în timp ce modelele nou lansate au ajuns să coste, în medie, cu aproximativ 25% mai mult decât generațiile precedente. Iar pentru consumatori, vestea proastă este că presiunea asupra prețurilor nu pare să dispară prea curând.

Telefonul mobil a devenit mai scump în 2026, iar explicația nu ține de ”apetitul” producătorilor pentru profit. Memoria a ajuns să coste atât de mult încât începe să schimbe inclusiv configurațiile telefoanelor pe care le cumpărăm.

În plus, nu doar costurile de producție au influențat prețurile plătite de consumatori. Reducerea promoțiilor și a discounturilor a contribuit la creșterea prețurilor efective.

În regiunea Asia-Pacific, telefoanele s-au scumpit, în medie, cu 19%, în timp ce Orientul Mijlociu și Africa au înregistrat o majorare de 18%. În America Latină, creșterea medie a ajuns la 16%.

În piețele în care telefoanele premium au o pondere mai mare, scumpirile au fost ceva mai temperate. În China, creșterea medie a fost de 10%, în Europa de 7%, iar în SUA de numai 5%.

Diferențele sunt importante pentru consumatori, însă nici majorarea de 7% din Europa nu este de neglijat într-o piață în care telefoanele de top au ajuns deja să coste cât un laptop performant.

Memoria a devenit una dintre cele mai mari probleme

la baza scumpirilor, una dintre principalele explicații este memoria. Prețurile componentelor de memorie utilizate în smartphone-uri au crescut puternic în 2026, iar efectul începe să se vadă direct în prețul produselor finite. Potrivit sursei sus amintită, în trimestrul al doilea, costul memoriei DRAM a ajuns să depășească prețul procesorului în cazul smartphone-urilor.

Situația pune producătorii într-o poziție complicată. Dacă păstrează aceleași configurații, costurile cresc. Dacă măresc prețurile, riscă să piardă cumpărători. Așa că au început să caute o a treia variantă: să ofere mai puțin pentru aceiași bani.

Unele companii au început să ajusteze configurațiile telefoanelor pentru a limita impactul costurilor. În anumite cazuri, au fost reduse capacitățile de stocare. Alte modele au primit configurații mai simple ale camerelor foto. Iar într-un fenomen care ar fi părut greu de imaginat în urmă cu câțiva ani, anumite segmente ale pieței au început să readucă telefoanele 4G.

Nu înseamnă că 5G dispare, ci că producătorii caută soluții pentru a păstra prețurile cât mai aproape de nivelurile acceptate de consumatori. Counterpoint se așteaptă ca aceste ajustări să continue pe măsură ce producătorii încearcă să evite scumpiri și mai mari.

Românii și ceilalți consumatori își țin telefoanele mai mult

Scumpirile încep să schimbe și comportamentul cumpărătorilor. O parte dintre utilizatori preferă să amâne schimbarea telefonului, chiar dacă dispozitivul pe care îl folosesc are deja câțiva ani. Alții aleg versiuni cu mai puțină memorie, așteaptă perioadele de reduceri sau se orientează către telefoane recondiționate. În aceste condiții, promoțiile au devenit mai importante ca niciodată. Și comercianții încearcă să facă telefoanele mai ușor de cumpărat prin rate și programe de buy-back, astfel încât prețul total să fie împărțit pe o perioadă mai lungă.

În Statele Unite, efectul scumpirilor este ceva mai greu de observat de consumatorul obișnuit.

Motivul este popularitatea abonamentelor postpaid și a ofertelor operatorilor de telefonie.

În loc să plătească integral telefonul în momentul achiziției, americanii îl cumpără frecvent în rate lunare. Astfel, prețul total poate conta mai puțin în decizia imediată de cumpărare.

Apple ține prețurile iPhone sub control

Există însă și o excepție importantă. Apple a evitat până acum majorarea prețurilor modelelor iPhone, în ciuda creșterii costurilor componentelor, inclusiv a memoriei. Decizia este importantă pentru companie, deoarece iPhone generează mai mult de jumătate din veniturile Apple. Compania are și un avantaj important: marjele ridicate îi permit să absoarbă o parte din costurile suplimentare fără să transfere imediat întreaga povară către consumator. Strategia ar putea avea și un efect pozitiv asupra Apple, care poate câștiga cotă de piață în timp ce rivalii majorează prețurile. Dar situația s-ar putea schimba odată cu următoarea generație.

Counterpoint estimează că presiunea costurilor ar putea deveni mai vizibilă odată cu lansarea seriei iPhone 18. Dacă prețurile memoriilor rămân ridicate, Apple va trebui să aleagă între păstrarea prețurilor actuale, reducerea marjelor sau transferarea unei părți din costuri către cumpărători. Deocamdată, compania pare să fi preferat să suporte presiunea asupra costurilor.

În segmentul telefoanelor accesibile, situația este mai complicată. Unele modele ar putea primi configurații mai modeste, în timp ce altele ar putea dispărea pur și simplu din portofoliile producătorilor dacă nu mai sunt suficient de profitabile.