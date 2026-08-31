Tim Cook intră în istoria tehnologiei - astăzi, ultima zi ca CEO al Apple! A preluat compania de la Steve Jobs și o lasă la peste 5.000 de miliarde $

Publicat la 31.08.2026, 12:20:00

Tim Cook a stat aproape 15 ani în fruntea uneia dintre cele mai cunoscute companii din lume. A preluat funcția de CEO în august 2011, la scurt timp după ce Steve Jobs s-a retras. Lasă în urmă un Apple greu de comparat cu cel pe care l-a primit. Cea mai simplă metodă de a măsura era Tim Cook este să ne uităm la valoarea companiei. În august 2011, Apple valora la bursă aproximativ 348 de miliarde de dolari. Pe 28 iulie 2026, compania a trecut, pentru scurt timp, de pragul de 5.000 de miliarde de dolari. De peste 13 ori mai mult. Este una dintre cele mai spectaculoase creșteri de valoare din istoria marilor companii americane. Dar banii nu sunt singura poveste a erei Tim Cook.

Se termină o epocă la Apple. A preluat o companie evaluată la 348 de miliarde de dolari atunci. Valorează peste 5.000 de miliarde acum!

Tim Cook se retrage din funcția de CEO al Apple după aproape 15 ani. Din 1 septembrie, compania va fi condusă de John Ternus, actualul șef al diviziei de Inginerie Hardware. Cook nu dispare însă din peisaj. Vizionarul director va deveni președinte executiv al consiliului de administrație.

Problema era că Apple depindea foarte mult de vânzarea de dispozitive. În anii care au urmat, compania a construit însă un ecosistem din care poate încasa bani în mod repetat.

App Store, iCloud, Apple Music, Apple Pay, Apple TV+, Apple Arcade, AppleCare și publicitatea au transformat serviciile într-o afacere uriașă. În ultimul an fiscal, divizia de servicii a generat 109,1 miliarde de dolari. Practic, Apple nu mai câștigă doar atunci când cineva își cumpără un iPhone. Poate încasa bani de la același client luni sau chiar ani la rând.

De la 108 miliarde la peste 400 de miliarde de dolari

Și veniturile companiei au explodat. În anul fiscal 2011, Apple avea venituri de aproximativ 108 miliarde de dolari. În ultimul an fiscal, acestea au trecut de 400 de miliarde de dolari. Este o creștere de aproape patru ori. Iar în spatele acestor cifre se află o strategie care a dus Apple mult dincolo de iPhone. În timpul mandatului lui Cook, Apple a intrat sau s-a extins în noi categorii.

Apple Watch a devenit un produs important al companiei. AirPods au transformat căștile wireless într-un fenomen global, iar Vision Pro a reprezentat încercarea Apple de a deschide o nouă piață în zona realității mixte. Dispozitivele purtabile au ajuns la venituri de aproximativ 35,6 miliarde de dolari. Nu toate produsele noi au avut succesul iPhone-ului, dar direcția a fost clară: Apple trebuia să aibă mai multe motoare de creștere. Una dintre cele mai importante decizii tehnologice ale lui Tim Cook a fost luată în 2020. Apple a anunțat că renunță treptat la procesoarele Intel pentru Mac și trece la propriile cipuri, dezvoltate sub platforma Apple Silicon.Apple a început să controleze și mai bine combinația dintre hardware și software, model care devenise deja unul dintre avantajele sale în cazul iPhone și iPad.

Apple a derulat în timpul mandatului lui Cook o politică agresivă de răscumpărare a propriilor acțiuni. Potrivit estimărilor citate de Business Today, numărul acțiunilor aflate în circulație a scăzut cu aproximativ 44%. Pentru investitori, răscumpărările au fost o componentă importantă a strategiei prin care compania a returnat capital acționarilor.



Un rămas-bun cu un concert ”intim” OneRepublic

Despărțirea lui Cook de funcția de CEO a avut și un moment festiv. Apple ar fi organizat pe 23 august un eveniment de rămas-bun pentru el la Caffè Macs, cantina din campusul companiei din Cupertino. Aproximativ 200 de persoane ar fi participat la eveniment.

Iar pentru ca finalul să fie complet, a cântat și trupa OneRepublic.

Cine este John Ternus, omul care preia Apple

De la 1 septembrie, conducerea companiei va fi preluată de John Ternus (FOTO /

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Tim Cook nu va părăsi complet compania.La 65 de ani, el va deveni președinte executiv al consiliului de administrație și va continua să se implice în anumite aspecte ale activității Apple.