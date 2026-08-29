Cea mai înaltă turbină eoliană din lume va depăși Turnul Eiffel. Gigantul de 365 de metri costă 25 de milioane de euro

Publicat la 29.08.2026, 14:30:00

Proiectul-pilot este evaluat la 25 de milioane de euro, iar construcția folosește peste 2.000 de tone de oțel și aproximativ 22.000 de componente.

Însă miza nu este însă recordul în sine ci energia produsă la mare altitudine. O construcție spectaculoasă prinde contur în estul Germaniei. La Klettwitz, în regiunea Lusatia, pe terenul unei foste exploatări de lignit, este ridicată ceea ce ar urma să fie cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Gigantul proiectat de compania GICON va ajunge la aproximativ 365 de metri, depășind înălțimea actuală a Turnului Eiffel, care măsoară aproximativ 330 de metri cu tot cu antenă.

Nemții construiesc o turbină eoliană care pare desprinsă din filmele SF. Are 365 de metri înălțime, va cântări mii de tone și va ajunge cu aproximativ 35 de metri mai sus decât Turnul Eiffel.

Dimensiunile proiectului sunt impresionante. Butucul turbinei, punctul în care este montat rotorul, va fi amplasat la aproximativ 300 de metri deasupra solului. Rotorul are un diametru de 126,2 metri, în timp ce baza turnului are aproximativ 48 de metri. La sfârșitul lunii iulie, structura metalică ajunsese deja la aproximativ 167 de metri. Urmează montarea turbinei și a palelor, după care întreaga structură va fi ridicată telescopic până la înălțimea finală. Instalația ar urma să devină operațională în această toamnă.

Inginerii germani s-au lovit de o problemă pe măsura proiectului- nu există o macara convențională capabilă să ridice toate componentele la 300 de metri. Soluția găsită este una spectaculoasă. Turbina este montată inițial la o înălțime la care macaralele pot lucra, iar ulterior structura interioară a turnului este ridicată telescopic până la poziția finală. La construcție este utilizată o macara Liebherr LR 11350, cu o capacitate maximă de ridicare de 1.350 de tone și un cârlig care poate ajunge la aproximativ 220 de metri. Într-una dintre etapele lucrărilor, utilajul a ridicat o structură de aproximativ 350 de tone, cu dimensiuni impresionante, de circa 40 x 40 x 40 de metri.

De ce vor germanii o turbină atât de înaltă

Recordul este spectaculos, dar nu reprezintă motivul principal pentru care GICON a dus turnul până la aproape 365 de metri. La altitudini mai mari, vântul este, în general, mai puternic și mai constant. Iar acest lucru ar putea transforma radical producția de energie eoliană. Potrivit fondatorului GICON, Jochen Großmann, măsurătorile realizate pentru proiect indică faptul că turbina amplasată la mare altitudine ar putea produce de peste două ori mai multă energie decât o instalație convențională comparabilă. Prototipul folosește o turbină de 3,8 MW și ar putea produce aproximativ 18 milioane kWh pe an, suficient, potrivit estimărilor companiei, pentru consumul a circa 6.000 de gospodării.

Aceeași suprafață, de până la trei ori mai multă energie

Planul germanilor este și mai ambițios. GICON propune ca turbinele uriașe să fie instalate printre turbinele eoliene convenționale. Practic, același parc eolian ar putea funcționa pe două niveluri: turbinele obișnuite ar capta vântul de la altitudinile actuale, în timp ce structurile de 300 de metri ar utiliza curenții de aer de la mare înălțime. În acest fel, aceeași suprafață de teren ar putea produce considerabil mai multă electricitate. Estimarea companiei este spectaculoasă: producția ar putea ajunge de până la trei ori mai mare pe aceeași suprafață. Și planul nu se oprește aici. GICON ia în calcul combinarea turbinelor cu panouri fotovoltaice instalate la sol, astfel încât aceeași suprafață să producă simultan energie solară și energie eoliană la două altitudini diferite.

Următorul model proiectat să alimenteze 7.500 de gospodării

Prototipul de la Klettwitz este doar începutul. Pentru generațiile următoare, compania lucrează cu turbine de cel puțin 8 MW. În funcție de amplasament și de condițiile de vânt, GICON estimează o producție anuală de aproximativ 30-33 GWh pentru aceste instalații. Teoretic, energia produsă ar putea acoperi consumul anual al aproximativ 7.500 de gospodării cu câte patru persoane.

Compania estimează, de asemenea, un cost-țintă de producere a electricității de sub 5 eurocenți/kWh, însă precizează că atât producția, cât și costurile sunt deocamdată estimări și vor depinde de amplasamentul fiecărei turbine.

Dacă proiectul de la Klettwitz își confirmă promisiunile, GICON vrea să treacă rapid la următoarea etapă. Compania intenționează să construiască aproximativ 100 de turbine eoliene de mare altitudine până la începutul anilor 2030, urmând ca ulterior producția să fie accelerată până la aproximativ 1.000 de instalații. Fondatorul companiei susține că numai în parcurile eoliene existente din Germania ar putea exista spațiu pentru aproximativ 4.000 de asemenea turbine, fără să fie necesară ocuparea unor suprafețe complet noi.