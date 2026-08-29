Apple lansează cel mai scump iPhone de până acum. iPhone Ultra ar putea costa până la 2.500 de dolari

Publicat la 29.08.2026, 11:50:00

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Apple pregătește lansarea celui mai scump iPhone din istoria companiei. Telefonul pliabil, denumit în presa de specialitate iPhone Ultra, ar urma să fie prezentat pe 9 septembrie 2026 și ar putea costa peste 2.000 de dolari. Noul model ar avea două ecrane, un design pliabil de tip carte și o configurație premium care îl va transforma în cel mai scump smartphone produs vreodată de Apple. Apple intră, în sfârșit, pe piața telefoanelor pliabile. Compania a confirmat oficial evenimentul special programat pentru 9 septembrie 2026, la Apple Park, iar noul iPhone pliabil este una dintre principalele lansări așteptate. Deși Apple nu a anunțat încă oficial nici numele, nici prețul telefonului, dispozitivul este denumit în presa de tehnologie iPhone Ultra sau iPhone Fold. Dacă estimările actuale se confirmă, noul smartphone va deveni fără probleme cel mai scump iPhone comercializat vreodată.

iPhone Ultra poate costa peste 2.000 de dolari. Prețul estimat în România Primele estimări privind prețul noului iPhone pliabil au indicat un prag de aproximativ 2.000 de dolari. Cele mai recente informații plasează prețul de pornire în zona 2.000–2.500 de dolari, în funcție de sursă și configurație. Mark Gurman, una dintre cele mai cunoscute surse de informații despre produsele Apple, a indicat că telefonul ar urma să treacă de pragul de 2.000 de dolari în Statele Unite. Există însă și scenariul în care modelul de bază să pornească de la aproximativ 1.999 de dolari, iar variantele cu mai mult spațiu de stocare să depășească semnificativ această sumă. Pentru cumpărătorii din România, prețul final ar putea ajunge, în funcție de configurație și politica de preț a Apple pentru Europa, la peste 10.000 de lei, iar versiunile de top ar putea trece de 12.000–13.000 de lei. Aceste valori sunt însă estimări și nu reprezintă încă prețuri oficiale Apple.

Două ecrane și un design complet nou Principala noutate a iPhone Ultra va fi designul pliabil. Potrivit informațiilor publicate până acum, telefonul va avea un format apropiat de cel al modelelor pliabile de tip „book”, dispozitivul putând fi deschis pentru a transforma telefonul într-un mini-tablet. Ecranul interior este estimat la aproximativ 7,7–7,8 inch, în timp ce display-ul exterior ar urma să aibă aproximativ 5,4–5,5 inch. Asta ar însemna că, atunci când este deschis, iPhone Ultra ar oferi o suprafață de afișare apropiată de cea a unei tablete compacte.Apple ar lucra și la reducerea pliului vizibil din centrul ecranului, una dintre principalele probleme ale telefoanelor pliabile actuale. A20, 12 GB RAM și camere de 48 MP Noul model ar urma să fie construit în jurul unei platforme hardware de generație nouă. Printre caracteristicile vehiculate se numără: cip A20, destinat viitoarei generații de iPhone, aproximativ 12 GB RAM, două camere principale de 48 MP, camere frontale pentru cele două moduri de utilizare, baterie de aproximativ 4.883 mAh, autentificare biometrică prin Touch ID, în locul sistemului Face ID, versiuni de stocare generoase, o balama proiectată pentru a reduce cât mai mult vizibilitatea pliului. Când se lansează iPhone Ultra Data importantă este 9 septembrie 2026. Apple a confirmat oficial evenimentul „Surprise and shine”. Compania nu a dezvăluit însă în comunicatul oficial produsele care vor fi prezentate. Noul telefon pliabil este așteptat să fie prezentat alături de iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. Reuters notează că dispozitivul pliabil este una dintre principalele noutăți anticipate pentru eveniment.