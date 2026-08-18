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Viitorul afacerilor românești, decis de cunoștințe în AI

Publicat la 18.08.2026, 11:35:30

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Viitorul afacerilor românești, decis de cunoștințe în AI

Asociația Administratorilor Independenți (AAI), membru al Confederației Europene a Asociațiilor Administratorilor (ecoDa), atrage atenția că transformările geopolitice și tehnologice vor redefini competitivitatea companiilor în următorul deceniu, iar consiliile de administrație vor avea nevoie de competențe noi pentru a anticipa schimbările și a adapta strategiile de afaceri. În acest context, cunoștințele aprofundate în domenii precum geopolitica, tehnologia și inteligența artificială devin esențiale pentru dezvoltarea și reziliența companiilor. Această evoluție este evidențiată de European Corporate Governance Barometer 2026, realizat de ecoDa împreună cu Ethics & Boards, care arată că în consiliile de administrație din Europa s-au făcut progrese importante în ceea ce privește independența și diversitatea, însă continuă să se înregistreze un decalaj față de cele din Statele Unite în competențele legate de geopolitică și tehnologie care vor influența competitivitatea companiilor în următorul deceniu.


Alina Prahoveanu, Președinte AAI:


Competitivitatea companiilor va depinde tot mai mult de capacitatea consiliilor de administrație de a înțelege transformările geopolitice și tehnologice și de a le integra în deciziile strategice. Dacă până acum discuțiile despre guvernanța corporativă s-au concentrat pe independență, diversitate și conformare, următoarea etapă este construirea unor boarduri capabile să anticipeze schimbarea. Din perspectiva AAI, pe lângă competențele financiare, juridice sau operaționale, este nevoie în consiliile de administrație de competențe în geopolitică, tehnologie și inteligență artificială și politici publice.”


Pentru România, aceste tendințe reprezintă atât provocări, cât și oportunități. Proximitatea față de Ucraina, poziția strategică la Marea Neagră, noua politică europeană de consolidare a capacităților de apărare și competiția tehnologică globală creează premise pentru dezvoltarea unor sectoare precum apărarea, energia, infrastructura critică, logistica, agricultura, tehnologia informației și securitatea cibernetică. Din perspectiva AAI, valorificarea acestor oportunități va depinde de capacitatea companiilor de a integra aceste transformări în strategiile de dezvoltare care depinde la rândul ei de capacitatea consiliilor de administrație  de a anticipa și a răspunde unui context economic și geopolitic în continuă schimbare. 


Competența în geopolitică la nivelul consiliilor de administrație nu presupune analiza politicii internaționale, ci presupune capacitatea de a evalua impactul pe care evoluțiile globale îl au asupra companiei: riscuri de țară, modificări legislative și de reglementare, securitatea lanțurilor de aprovizionare, dependențe critice de resurse și tehnologii, accesul la piețe și finanțare sau riscuri reputaționale.


Raportul Draghi a readus competitivitatea în centrul agendei europene. La nivelul companiilor, această provocare se traduce prin nevoia  de „fit for purpose Boards” – consilii de administrație cu competențe relevante provocărilor și riscurilor specifice industriei, modelului de business și direcției strategice a companiei.


În același timp, AAI atrage atenția că adoptarea tehnologiilor critice, în special a inteligenței artificiale, trebuie analizată și din perspectiva dependenței de furnizori externi și a impactului asupra competitivității pe termen lung. Într-un context în care cele mai avansate ecosisteme AI sunt dezvoltate în principal în Statele Unite și China, reziliența tehnologică devine o componentă importantă a strategiei de business.


Recomandările AAI în noul context economic și geopolitic: 



Despre Asociația Administratorilor Independenți (AAI)

Asociația Administratorilor Independenți reunește peste 150 de profesioniști cu experiență vastă în structurile de guvernanță ale companiilor din România. Prin misiunea sa, AAI promovează excelența în leadership-ul administrativ și facilitează accesul companiilor la directori independenți cu expertiză strategică și viziune inovatoare. În calitate de membru afiliat ecoDa (Confederația Europeană a Institutelor și Asociațiilor Directorilor Non-Executivi), AAI asigură conectarea cu asociațiile profesionale reprezentative din țările uniunii europene.


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