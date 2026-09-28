A început războiul ochelarilor inteligenți, gadgetul care vrea să înlocuiască telefonul. Piața a explodat. AI, camere și marea întrebare- când suntem filmați fără să știm?

Publicat la 28.09.2026, 13:53:42

Apple ar urma să lanseze prima generație de ochelari inteligenți abia spre finalul lui 2027. Numai că, până atunci, Meta domină deja segmentul, iar Samsung intră în joc cu Android XR. În primul semestru din 2026, livrările globale de AI glasses au crescut cu 263%. Apple țintește finalul lui 2027 pentru prima generație de smart glasses, în timp ce un Vision Pro regândit ar putea apărea abia spre sfârșitul lui 2028 sau începutul lui 2029. Până atunci, Meta, Samsung și alți producători au timp să ocupe terenul.

2027 poate fi anul în care începe adevărata bătălie. Apple ar urma să lanseze ochelarii inteligenți abia spre finalul lui 2027. Meta are deja piața în mână. Industria ochelarilor cu AI crește într-un ritm spectaculos. În primul semestru din 2026, livrările globale de AI glasses au crescut cu 263%.

Datele Counterpoint Research arată cât de repede se dezvoltă această categorie. Livrările globale de ochelari cu inteligență artificială au crescut cu 263% în primul semestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Și există un detaliu extrem de important: 96% dintre produsele livrate au fost modele fără display. Viitorul ochelarilor inteligenți nu începe neapărat cu imagini proiectate în fața ochilor. Începe cu camere, microfoane, difuzoare și inteligență artificială-asta este miza Meta. Prima generație de ochelari Apple nu ar urma să fie dispozitivul spectaculos imaginat de mulți utilizatori: informații proiectate permanent pe lentile, navigație suprapusă peste realitate și o interfață de film SF. Conform informațiilor vehiculate despre proiect, Apple ar porni de la o formulă mult mai simplă: camere, microfoane, difuzoare, AI și integrare strânsă cu iPhone-ul, fără un display pentru realitate augmentată. Ulterior, compania ar putea trece la o generație cu display. Piața tocmai demonstrează că oamenii sunt dispuși să poarte ochelari inteligenți fără să aibă un ecran în fața ochilor.

Meta a transformat deja ochelarii inteligenți într-unul dintre pariurile sale importante pentru perioada de după smartphone. Compania are familia Ray-Ban Meta, iar dominația sa este impresionantă: potrivit Counterpoint Research, Meta a reprezentat 94% din livrările globale de ochelari AI fără display în primul semestru din 2026. Livrările Meta din această categorie au crescut cu 260% față de primul semestru din 2025. Așadar, Apple nu va intra într-o piață pe care trebuie să o convingă să existe. Va intra într-o piață care deja crește și în care un competitor are un avantaj uriaș. Meta mai are un atu- experimentează cu mai multe tipuri de produse și încearcă să afle ce vor utilizatorii de la un computer purtat pe față. Compania lui Mark Zuckerberg a împins între timp ideea unor ochelari VR mai ușori, cu aproximativ 100 de grame, în care o parte din procesare și baterie sunt mutate într-un modul extern. Este o abordare care rezolvă una dintre marile probleme ale dispozitivelor purtabile, cum faci un computer suficient de puternic fără să-l transformi într-o cască grea? Răspunsul industriei pare să fie, cel puțin pentru moment,să nu înghesui totul în rama ochelarilor.

Samsung vine cu Google în spate

Samsung dezvoltă produse pentru ecosistemul Android XR, platforma Google pentru dispozitive de realitate extinsă, inclusiv ochelari. Google spune că Android XR este destinat atât căștilor, cât și ochelarilor și că platforma integrează asistentul AI Gemini. Aici Samsung are un avantaj, nu construiește singur un ecosistem și are în spate Android, Google și Gemini. Iar Google anunță deja că primele colecții de ochelari audio-video pentru Android XR urmează să apară în toamna lui 2026. Practic, când Apple își va lansa ochelarii în 2027, utilizatorii vor avea deja mai multe alternative.

Piața se extinde dincolo de giganții tehnologiei

Cursa nu mai este rezervată exclusiv marilor producători de telefoane. Counterpoint arată că segmentul AR & AI glasses a crescut cu 449% în primul semestru din 2026, chiar dacă această categorie pornește de la o bază mult mai mică decât ochelarii AI fără display.

Apple are însă o armă pe care ceilalți nu o pot copia atât de ușor Dacă intră în această piață în 2027, Apple va veni cu un avantaj mare. Un utilizator care are iPhone, AirPods, Apple Watch și servicii Apple ar putea folosi ochelarii ca pe o extensie naturală a dispozitivelor pe care le are deja. Apple nu trebuie neapărat să inventeze ochelarii inteligenți. Trebuie să-i facă suficient de utili încât oamenii să-i considere o extensie firească a iPhone-ului. Compania a mai intrat în trecut în categorii care existau deja și a reușit să le transforme prin integrarea hardware-ului cu software-ul.

FOTO: Cândva, regizorii doar și-au imaginat asta în filme, amintim Terminator 2: Judgment Day Astăzi, ochelarii inteligenți transformă scenariul SF în realitate: telefonul ar putea fi următorul gadget care dispare din buzunar.

Ochelarii cu camere ridică însă o problemă uriașă

Ochelarii cu camere ridică o problemă pe care smartphone-ul a rezolvat-o doar parțial: ce se întâmplă atunci când dispozitivul filmează oameni care nu știu că sunt filmați? Reuters notează că extinderea ochelarilor AI a venit deja la pachet cu preocupări privind viața privată și cu controverse legate de utilizarea camerelor. Pentru Apple, acest aspect ar putea deveni unul dintre argumentele centrale ale produsului. Dacă vrea să transforme ochelarii într-o categorie de masă, compania va trebui să convingă utilizatorii nu doar că dispozitivul este util, ci și că nu reprezintă o cameră de supraveghere permanentă purtată de fiecare persoană din jurul lor.