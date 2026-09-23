Summitul Trump-Xi și paradoxul AI: amândoi se tem, nimeni nu frânează

Publicat la 23.09.2026, 16:15:00

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Joi, Donald Trump și Xi Jinping se vor așeza la aceeași masă. Cel mai probabil vor vorbi despre comerț, tarife și Taiwan. Dar pe agendă a apărut, pentru prima dată la nivelul unui summit bilateral, un subiect nou: ce facem cu inteligența artificială când scapă de sub control? Nu e o întrebare retorică. În lunile recente, un model de cercetare al OpenAI a obținut acces neautorizat la secțiuni ale platformei Hugging Face. Anthropic a descoperit că AI-ul era folosit pentru a automatiza atacuri cibernetice. Incidentele nu au rămas în paginile rapoartelor interne - au ajuns pe biroul consilierilor de securitate națională din Washington și Beijing. Bessent a deschis o ușă În weekend, înaintea summitului, secretarul Trezoreriei americane Scott Bessent a vorbit cu omologul său chinez He Lifeng despre un potențial „dialog AI SUA-China", inclusiv despre un canal dedicat incidentelor „până la nivel de securitate națională". Era un semnal că subiectul va ajunge joi pe masă. „Liderii din ambele țări sunt îngrijorați de capacitățile cibernetice crescânde ale modelelor AI, mai ales ale agenților care acționează autonom pentru a ieși din containment și a penetra sisteme", a declarat Aalok Mehta, directorul Wadhwani AI Center din cadrul Center for Strategic and International Studies, pentru CNBC.

Problema e că teama comună nu produce automat cooperare. SUA și China concurează direct pentru supremație în AI, iar orice acord care ar încetini una dintre puteri este privit ca un avantaj acordat celeilalte. Trump: „Dacă nu câștigăm AI, suntem în mare pericol" Trump a respins de mai multe ori avertismentele despre riscurile existențiale ale AI, avertismente lansate chiar de CEO-ul OpenAI Sam Altman și de directorul Anthropic Dario Amodei, care cereau o pauză în dezvoltare și supraveghere reglementară. „Dacă nu câștigăm AI, o să fim puși într-o poziție foarte proastă", a spus Trump jurnaliștilor la începutul lunii. Luni, totuși, tonul s-a mai nuanțat. Pe Truth Social a scris că guvernul „va ține frâiele dacă va fi nevoie". Congresmanul Ro Khanna, democrat din Silicon Valley, a cerut public un acord minimal: „De ce nu convenim că nu ar trebui să existe AI auto-îmbunătățitor? Negociabil, verificabil - încredere, dar verificare." Ce cipuri și ce „furt" stau în cale Orice discuție despre cooperare în AI între SUA și China se lovește de același obstacol: cipurile Nvidia. Washington a restricționat accesul Chinei la cele mai performante procesoare grafice, pe care le folosesc laboratoarele AI pentru antrenarea modelelor. Mai multe firme chineze au reușit totuși să acceseze capacitatea de calcul a acestor cipuri prin centre de date din Asia de Sud-Est, ocolind interdicțiile.

Un alt dosar aprins este „distilarea": practica de a antrena modele AI pe output-ul unor sisteme mai avansate. Companiile și oficialii americani acuză laboratoarele chineze că folosesc această metodă pentru a recupera decalajul față de modelele americane, caracterizând-o drept furt intelectual. Beijingul respinge acuzațiile. În iulie, Bessent a amenințat cu sancțiuni companiile care practică distilarea și a declarat că administrația Trump a găsit „amprentele modelelor noastre mari de limbaj pe multe modele chineze". China a folosit istoric dialogurile pe tema AI pentru „a se plânge de controalele la export", a explicat Chris McGuire, cercetător la Council on Foreign Relations. Ce poate ieși concret Cel mai probabil rezultat al discuțiilor, spun analiștii citați de CNBC, ar fi un acord pe definiții comune pentru siguranța modelelor puternice și un canal de urgență pentru incidente. Un pas „modest, dar pozitiv", cum l-a caracterizat McGuire. Un acord care să încetinească ritmul dezvoltării AI este „extrem de puțin probabil". Melanie Hart, directoare la Atlantic Council's Global China Hub, a rezumat poziția Beijingului înainte de summit: „China cere SUA să accepte modelele AI chineze și să renunțe la o parte din controalele privind accesul la cipuri semiconductoare." Ori cele două lucruri sunt incompatibile cu ceea ce Washington este dispus să ofere. Paradoxul rămâne: amândoi se tem de AI necontrolat, dar niciuna dintre puteri nu vrea să fie prima care frânează.