Ce s-a ales de ION, robotul prezentat drept consilier AI al lui Nicolae Ciucă. Nu mai este folosit de Guvern

Publicat la 22.09.2026, 12:50:00

Robotul fizic a părăsit instituția și este folosit acum în evenimente educaționale, în timp ce componenta software a proiectului este găzduită pe infrastructura Autorității Naționale pentru Cercetare. În urmă cu trei ani, ION era una dintre vedetele administrației românești. Acum a dispărut odată cu faptele de vitejie ale generalului Ciucă. Lansat cu mare fast în timpul mandatului lui Nicolae Ciucă, proiectul era prezentat drept o soluție prin care inteligența artificială urma să ajute Guvernul să afle mai rapid ce probleme și nemulțumiri au românii. „ION folosește inteligența artificială pentru a capta rapid și automat părerile, opiniile românilor, doleanțele lor”, declara atunci premierul general și prea scriitor Ciucă . De la acea lansare spectaculoasă au trecut însă trei ani, iar ION nu mai are un rol în activitatea Executivului.

ION, robotul care în martie 2023 era prezentat la Palatul Victoria drept „consilier onorific” al premierului Nicolae Ciucă, nu mai este utilizat în activitatea curentă a Guvernului.

Proiectul a fost dezvoltat de o echipă de cercetători și specialiști români, prin intermediul companiei Humans.ai , și a fost pus la dispoziția statului. În 2023, autoritățile l-au prezentat public drept „consilier onorific” al premierului, însă această titulatură nu trebuie confundată cu existența unui post în administrația publică. Astăzi, Cancelaria prim-ministrului confirmă că robotul fizic nu se mai află la Guvern și nu mai este utilizat în activitatea curentă a instituției în forma în care fusese prezentat inițial.

ION nu a fost un funcționar public și nu a făcut parte juridic din structura Guvernului.

Ce s-a întâmplat cu „creierul” lui ION

Potrivit Guvernului, robotul este utilizat în prezent la prezentări și evenimente educative dedicate inteligenței artificiale, organizate în școli, licee și universități. Robotul fizic este găzduit de echipa care l-a dezvoltat, inclusiv pentru operațiuni de mentenanță și pregătire tehnică necesare după prezentările publice. Practic, ION a făcut drumul invers față de traseul obișnuit al unei tehnologii prezentate la nivel guvernamental: de la Palatul Victoria a ajuns în mediul educațional.

Situația este diferită în cazul software-ului. Cancelaria premierului precizează că componenta software asociată proiectului ION se află în prezent pe o mașină virtuală găzduită de Autoritatea Națională pentru Cercetare, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

Faptul că software-ul este găzduit pe infrastructura unei instituții publice nu înseamnă însă că ION a devenit o structură a Guvernului. Executivul precizează explicit că participarea robotului la evenimente publice și activități educative nu înseamnă că acesta face parte din structura Guvernului și nici că este utilizat în activitatea curentă a instituției.

La scurt timp după lansare, ION a generat un interes uriaș. Potrivit datelor prezentate atunci de autorități, robotul a primit peste 500.000 de mesaje într-o singură săptămână. Era perioada în care ChatGPT devenea fenomen global, iar România încerca să-și prezinte propria soluție de inteligență artificială. ION urma să colecteze opiniile cetățenilor și să le transmită administrației.

Entuziasmul inițial nu a durat însă prea mult. ION a ajuns rapid în centrul mai multor controverse.

Una dintre ele a pornit de la acuzația că robotul ar fi preluat o fotografie publicată online fără acord. Ulterior, ION și-a cerut scuze pentru situație. Un alt episod a fost legat de conversația publică dintre robot și Nicolae Ciucă, despre care presa a relatat ulterior că ar fi fost regizată.

După schimbarea guvernării, ION nu a mai avut însă aceeași vizibilitate și nu a fost integrat în activitatea curentă a Executivului.

Și platforma care găzduia proiectul, ion.gov.ro, este în prezent nefuncțională.

Guvernul nu precizează momentul exact în care ION a încetat să mai fie utilizat în activitatea instituției.