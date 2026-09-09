Michael Dell îl depășește pe Jeff Bezos și urcă pe locul 3 în topul celor mai bogați oameni din lume. Averea fondatorului Dell a explodat

Publicat la 09.09.2026, 12:33:00

În spatele ascensiunii spectaculoase se află explozia cererii pentru infrastructură destinată inteligenței artificiale. O schimbare importantă s-a produs în clasamentul celor mai bogați oameni din lume. Michael Dell, fondatorul Dell Technologies, l-a depășit pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și a urcat pentru prima dată pe locul al treilea în clasamentul Forbes . La închiderea ședinței bursiere de aseară , averea estimată a lui Dell a crescut cu 4,6 miliarde de dolari, până la 267,7 miliarde de dolari. Jeff Bezos a coborât pe locul patru, cu o avere estimată la 265,2 miliarde de dolari, după ce acțiunile Amazon au pierdut 0,6%. Diferența dintre cei doi miliardari era astfel de aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

Michael Dell a devenit pentru prima dată în istorie al treilea cel mai bogat om din lume. Acțiunile companiei pe care a fondat-o au atins un nivel record. Averea miliardarului american a ajuns la 267,7 miliarde de dolari, depășind-o pe cea a lui Jeff Bezos.

Michael Dell a urcat pe podium, dar distanța până la primul loc rămâne uriașă. Elon Musk ocupă în continuare poziția de lider, cu o avere estimată de Forbes la 942 de miliarde de dolari. Pe locul al doilea se află Larry Page, cofondatorul Alphabet, cu 277,9 miliarde de dolari. Pentru Michael Dell , saltul este cu atât mai spectaculos cu cât averea sa s-a mai mult decât dublat față de anul trecut. Clasamentul Forbes în momentul ascensiunii lui Dell arăta așa:

Larry Page – 277,9 miliarde de dolari (Google)

Michael Dell – 267,7 miliarde de dolari (Dell Technologies)

Jeff Bezos – 265,2 miliarde de dolari (Amazon, Blue Origin)

Sergey Brin – 255,7 miliarde de dolari (Google / Alphabet

Dell (FOTO stânga) îl scoate din Top 3 Forbes pe Jeff Bezos

Acțiunile Dell au crescut cu 327% de la începutul anului

Motorul acestei creșteri este compania pe care Michael Dell a fondat-o. Acțiunile Dell Technologies au crescut cu 327% de la începutul anului, de la aproximativ 128 de dolari pe acțiune. Marți, titlurile au avansat cu 1,9% și au închis la un nivel record de 533,88 de dolari, după ce în timpul ședinței bursiere au atins 538,47 dolari. Michael Dell deține aproximativ 40% din Dell Technologies, astfel încât evoluția spectaculoasă a companiei se reflectă direct în averea sa. O parte importantă a averii sale este legată și de DFO Management, compania sa privată de investiții.

Inteligența artificială, motorul noii averi a lui Michael Dell

Dacă Dell (61 ani) a devenit celebru în lumea computerelor personale, noul val de creștere a averii sale vine dintr-o zonă complet diferită: infrastructura necesară inteligenței artificiale.

Companiile care dezvoltă modele AI și centre de date au nevoie de servere extrem de puternice, sisteme de stocare și infrastructură capabilă să proceseze cantități uriașe de date.

Dell Technologies este unul dintre furnizorii care beneficiază direct de această explozie a investițiilor în infrastructură AI. Rezultatele financiare publicate la începutul lunii septembrie arată dimensiunea fenomenului.

Dell Technologies- venituri de 47 de miliarde de dolari într-un singur trimestru

Dell Technologies a raportat pentru al doilea trimestru fiscal din 2027 venituri record de 47 de miliarde de dolari, în creștere cu 58% față de aceeași perioadă a anului precedent. Profitul pe acțiune ajustat a ajuns la 7,04 dolari, în creștere cu 203% față de anul anterior. Dar cifra care atrage cel mai mult atenția este cea legată de divizia de servere pentru inteligență artificială. Dell a înregistrat comenzi record de 60,9 miliarde de dolari pentru servere AI, în timp ce veniturile acestei divizii au ajuns la 16,4 miliarde de dolari. La finalul trimestrului, compania avea un portofoliu de comenzi pentru infrastructură AI în valoare de 95 de miliarde de dolari.

Dell și-a majorat estimările pentru întregul an

Explozia cererii pentru infrastructură AI a determinat compania să își revizuiască semnificativ estimările. Dell Technologies și-a majorat prognoza de venituri pentru întregul an fiscal 2027 cu 25 de miliarde de dolari, până la 192 de miliarde de dolari. Compania estimează astfel o creștere de aproximativ 69% față de anul fiscal anterior. Directorul financiar David Kennedy a pus această evoluție pe seama accelerării cererii pentru infrastructură AI și a extinderii oportunității pe mai multe segmente ale companiei. Rezultatele Dell au confirmat, de altfel, că boom-ul AI nu mai este doar despre producătorii de cipuri sau despre marile companii care dezvoltă modele de inteligență artificială. Banii se duc masiv și către infrastructura fizică din spatele acestei tehnologii.

Michael Dell și-a construit averea în jurul companiei care îi poartă numele, însă ascensiunea actuală arată cât de mult s-a schimbat industria tehnologică. Dell Technologies nu mai este doar compania asociată cu PC-urile și laptopurile. Serverele, centrele de date, stocarea și infrastructura pentru inteligență artificială au devenit componente esențiale ale afacerii.