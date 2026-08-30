Daniel Dines a lansat o carte despre AI, scrisă cu AI. Miliardarul a pus doar semnătura

Publicat la 30.08.2026, 11:48:00

Partea ușor ironică este că ”autorul” vorbește despre transformarea muncii cu ajutorul AI, iar AI-ul a contribuit chiar la realizarea cărții.

Titlul volumului este „The Work That Remains”, iar subiectul este cum poate fi introdusă inteligența artificială în companii fără ca organizațiile să transforme experimentul în haos digital.

Cartea pornește de la o ideea că inteligența artificială schimbă radical modul în care lucrăm, însă implementarea unui model AI într-o companie este doar începutul. Problema adevărată apare atunci când trebuie să faci tehnologia să funcționeze într-o organizație reală, cu angajați, proceduri, reguli, clienți, date și, mai ales, responsabilități. Dines susține că modelele AI puternice nu sunt suficiente. Companiile au nevoie de infrastructură, orchestrare, automatizare, guvernanță, auditabilitate și supraveghere umană. Fondatorul UiPath (54 de ani) propune un principiu rezumat în trei propoziții, conform descrierii cărții: ”AI propune. Oamenii decid. Automatizarea execută”. O formulă simplă, dar care spune multe despre felul în care Dines vede următoarea etapă a revoluției tehnologice.

AI-ul poate propune, dar încă nu semnează contractul

În viziunea lui Dines, aprobată de partenerul Gemini, inteligența artificială nu ar trebui să fie lăsată să ia singură decizii cu consecințe importante. AI-ul poate analiza informații, poate genera recomandări și poate propune soluții. Decizia finală ar trebui însă să rămână la oameni, în timp ce automatizarea se ocupă de execuție. Altfel spus, roboții pot munci, dar cineva trebuie încă să răspundă dacă lucrurile merg prost. Și aici apare una dintre marile provocări ale următoarei ere tehnologice: cum transformi inteligența artificială în rezultate concrete, fără să pierzi controlul asupra procesului?

De ce nu este suficient să „bagi AI în firmă”

Cartea atrage atenția că agenții AI nu pot fi pur și simplu conectați la sistemele existente și lăsați să-și facă treaba. Organizațiile trebuie să-și construiască infrastructura necesară pentru ca acești agenți să funcționeze în condiții de siguranță și la scară largă. Asta înseamnă sisteme capabile să urmărească deciziile luate de AI, să controleze procesele automate și să permită intervenția oamenilor atunci când este necesar. Pentru companiile mari, miza nu este doar ca AI-ul să fie „deștept”. Trebuie să fie și sigur, scalabil, verificabil și responsabil. Altfel spus, nu este suficient să ai un robot foarte inteligent. Trebuie să știi și ce face robotul atunci când nu îl mai privește nimeni. Dineș își bazează argumentația pe aproximativ două decenii de experiență în domeniul automatizării proceselor de business.

UiPath, compania fondată de Dines a devenit una dintre cele mai cunoscute companii de tehnologie pornite din România, iar listarea sa la Bursa de la New York a transformat compania într-unul dintre cele mai spectaculoase exemple de succes ale industriei IT românești.





