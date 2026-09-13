S-a inventat „gardul care produce curent”. Cât costă un gard cu panouri solare și câți kW poate produce

Publicat la 13.09.2026, 10:23:35

Panourile fotovoltaice bifaciale, montate vertical, au un avantaj interesant față de sistemele clasice de pe acoperiș- pot produce mai multă energie dimineața și după-amiaza, când consumul unei gospodării poate fi mai ridicat. Un studiu publicat în revista Scientific Reports , a analizat exact acest tip de sistem și a identificat diferențe importante față de panourile convenționale montate înclinat.

În multe gospodării vest europene, gardul casei are o nouă funcție- să producă energie electrică. Panourile fotovoltaice verticale, montate în sistem de gard, încep să apară în Europa, iar tehnologia transformă un spațiu folosit până acum doar pentru delimitarea proprietății într-o sursă de energie.

Panourile fotovoltaice clasice sunt, în general, orientate și înclinate astfel încât să capteze cât mai eficient lumina solară pe parcursul zilei. În aceste condiții, producția este concentrată în jurul prânzului. Un sistem vertical bifacial schimbă însă profilul producției. Pentru că poate capta lumina de pe ambele fețe, panoul este avantajat în anumite momente ale zilei, în special dimineața și spre seară.O familie care consumă mai mult curent dimineața și seara poate folosi mai direct energia generată de un asemenea sistem, reducând cantitatea de electricitate care trebuie cumpărată din rețea sau stocată într-o baterie.

Cercetătorii de la Universitatea din York au urmărit timp de un an performanța unui sistem fotovoltaic bifacial montat vertical, cu o putere de 1,5 kW. Rezultatele au fost comparate cu cele obținute de un sistem vertical cu panouri care captează lumina pe o singură parte și cu un sistem convențional, ale cărui panouri erau montate înclinat la 45 de grade. În anumite intervale, diferențele au fost importante. Dimineața devreme, sistemul bifacial vertical a produs cu 26,91% mai multă energie decât sistemul convențional. Spre sfârșitul după-amiezii, avantajul a ajuns la 22,88%. În perioada rece, în anumite intervale analizate, diferența față de sistemul înclinat a ajuns la 24,52%. Cifrele sună spectaculos, însă nu înseamnă că orice gard cu panouri bifaciale va produce automat cu 20-30% mai multă energie decât panourile de pe acoperiș.

Rezultatele depind de locație, orientare, umbrire, suprafața din jur și configurația întregului sistem.

Cât curent poate produce un gard de 10 metri

Un calcul orientativ arată că un gard fotovoltaic de aproximativ 10 metri poate ajunge la o putere instalată de circa 1,5-1,7 kWp, în funcție de modulele utilizate și de configurație. Însă gardul nu va produce aceeași cantitate de energie în fiecare zi. Vara, producția poate fi mult mai mare, în timp ce iarna scade. În schimb, unul dintre avantajele sistemului vertical este profilul diferit al producției- mai multă energie poate fi generată în primele ore ale zilei și spre după-amiază.

La un panou bifacial nu contează doar lumina care vine direct de la soare. Contează și lumina reflectată de suprafața din jur. De aceea, același gard solar poate avea rezultate diferite în două gospodării aflate chiar și în aceeași localitate.

Cât costă un gard solar. Panourile verticale se pot răci mai ușor

Temperatura este un alt factor important pentru panourile fotovoltaice. Când celulele solare se încălzesc foarte mult, eficiența lor tinde să scadă. Astfel, o zi foarte însorită nu este neapărat sinonimă cu randamentul maxim dacă temperaturile sunt foarte ridicate. În cazul unui gard fotovoltaic vertical, aerul poate circula pe ambele părți ale panoului, ceea ce poate contribui la răcirea acestuia.

Potrivit informațiilor, prețurile pentru astfel de sisteme pot porni de la aproximativ 250 de euro pe metru. La un calcul simplu, un gard de 10 metri ar porni de la aproximativ de 10 metri × 250 de euro = 2.500 de euro.În funcție de proiect, la costul de bază se pot adăuga montajul, fundația, structura, invertorul, cablurile, protecțiile electrice și celelalte componente necesare pentru punerea sistemului în funcțiune. Cu alte cuvinte, un gard solar nu înseamnă doar să înlocuiești scândurile sau plasa cu panouri fotovoltaice.Producătorul indică, pentru anumite configurații, perioade de recuperare a investiției de aproximativ opt ani. Însă este o estimare, nu o garanție. Durata reală depinde de prețul energiei electrice, cantitatea de energie produsă, autoconsumul gospodăriei, eventualele venituri obținute pentru energia livrată în rețea și costul total al instalației.

Site de garduri fotovoltaice în Europa

Potrivit informațiilor citate de Euronews, până în iunie 2026, o companie instalase aproximativ 480 de garduri fotovoltaice în șase țări europene, cu o lungime totală de circa 10 kilometri.

Conceptul este simplu: gardul delimitează proprietatea, în timp ce panourile montate pe el produc energie. Pentru proprietarii de case, avantajul poate fi important mai ales acolo unde acoperișul nu este potrivit pentru panouri.