România deschide prima „fabrică” de inteligență artificială în 2027. Investiții de zeci de milioane de euro!

Publicat la 28.09.2026, 12:50:00

Primele componente ar putea deveni funcționale până la jumătatea lui 2027, iar operaționalizarea completă este estimată până la sfârșitul anului. Specialiștii ICI au ambiția să aibă și infrastructura pe care aceste tehnologii pot fi dezvoltate, testate și antrenate. RO AI Factory , proiectul prin care România intră în rețeaua europeană de AI Factories, a demarat oficial la 1 septembrie 2026, iar infrastructura de calcul va fi instalată la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică (ICI București). Investiția în echipamente este estimată la câteva zeci de milioane de euro, potrivit lui Victor Vevera, directorul general al ICI București. „Proiectul RO AI Factory a demarat oficial în data de 1 septembrie 2026 (...) și sperăm că până la mijlocul anului viitor, deci undeva aprilie, mai, iunie, să fie funcțional total”, a declarat Vevera pentru Profit.ro .

RO AI Factory, primul proiect european de acest tip dezvoltat în România, va aduce echipamente de calcul de mare performanță în centrul de date al ICI București, într-o investiție de câteva zeci de milioane de euro.

În spatele denumirii grandioase de „fabrică AI” nu se află o fabrică ori uzină în sensul clasic al cuvântului. Este vorba despre o infrastructură de calcul de mare performanță dedicată inteligenței artificiale, capabilă să ofere resurse pentru dezvoltarea și testarea unor modele și aplicații AI. ICI București va găzdui infrastructura și va asigura suportul tehnic și operațional necesar pentru instalarea, integrarea și funcționarea acesteia. Practic, România își construiește un mediu în care cercetătorii, universitățile, companiile și instituțiile publice vor putea avea acces la resurse de calcul necesare pentru proiecte de inteligență artificială.

Investiția nu înseamnă doar servere amplasate într-un centru de date. Potrivit lui Victor Vevera, echipamentele vor costa câteva zeci de milioane de euro, în timp ce statul român va trebui să suporte costurile operaționale, inclusiv energia și personalul. Achiziția infrastructurii va fi realizată printr-o licitație internațională organizată la nivel european. „Până la sfârșitul anului, Comisia Europeană va face o licitație internațională. Infrastructura instalată va fi în centrul de date de la ICI. Statul român va trebui să asigure costurile cu energia, oamenii și așa mai departe”, a explicat directorul general al ICI (FOTO). Miza este una importantă: România nu va avea doar acces la instrumente AI, ci la capacitatea de calcul necesară pentru a dezvolta propriile soluții.

Ce va putea face „fabrica” AI de la București

RO AI Factory va putea fi utilizată pentru dezvoltarea, antrenarea, testarea și validarea unor modele și aplicații de inteligență artificială. Infrastructura va putea fi folosită de cercetători și universități, de companii și start-up-uri, dar și de instituțiile publice. Obiectivul declarat este creșterea gradului de adopție a inteligenței artificiale în economie și administrație.

„Noi o să facem ceea ce scrie în proiect, adică să creștem gradul de adopție al AI-ului în viața de zi cu zi, începând cu zona guvernamentală și terminând cu partea de business și economie”, a explicat Victor Vevera. În jurul infrastructurii se dezvoltă deja un ecosistem în care ar urma să intre universități, institute de cercetare, entități publice și companii private. Ideea este ca o companie sau un grup de cercetători să poată dezvolta o aplicație AI, să o testeze și să o valideze folosind infrastructura disponibilă în România.

Consorțiul RO AI Factory este coordonat de ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.Din consorțiu mai fac parte: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice; Asociația Transilvania IT; Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”; Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Asociația Romanian Digital Innovation Hubs. Componența consorțiului urmărește să lege infrastructura de calcul de cercetare, universități, formarea specialiștilor, companii, IMM-uri și start-up-uri.

România intră practic în rețeaua europeană de AI Factories

RO AI Factory nu va funcționa izolat. Proiectul va face parte din rețeaua europeană de AI Factories dezvoltată sub coordonarea EuroHPC Joint Undertaking, ceea ce va permite României să participe la schimburi europene de resurse, expertiză, date și bune practici. Pentru cercetători și companii, acest lucru poate însemna acces la colaborări transfrontaliere și la proiecte dezvoltate împreună cu parteneri din alte state europene. În același timp, integrarea în rețeaua europeană urmărește construirea unui ecosistem comun pentru dezvoltarea unei inteligențe artificiale competitive, sigure și sustenabile.

Directorul general al ICI consideră că România are deja o parte importantă dintre resursele umane necesare pentru a valorifica noua infrastructură. „Nivelul de pregătire al studenților este foarte bun”, spune Vevera, care indică programarea, ingineria de sistem, cercetarea și dezvoltarea de aplicații ca domenii în care România dispune de specialiști. În opinia sa, România poate avea succes inclusiv în zone de nișă ale dezvoltării aplicațiilor AI, tocmai datorită bazei existente de programatori și ingineri. Marea provocare nu va fi însă doar construirea infrastructurii, ci și folosirea ei eficientă. Un centru de calcul performant valorează atât cât valorează proiectele, oamenii și aplicațiile dezvoltate cu ajutorul lui.

„Orice tehnologie nouă implică și un cost în relația cu oamenii. AI-ul, pe de altă parte, aduce beneficii clar majore. Trebuie doar să învățăm să-l folosim de cap”, a afirmat șeful ICI care consideră că există și un alt risc, mai puțin discutat decât pierderea locurilor de muncă- dependența oamenilor de inteligența artificială. El atrage atenția asupra tentației de a folosi AI-ul pentru orice decizie, inclusiv în domenii care țin de relațiile personale și de viața de zi cu zi.„Va trebui să învățăm noi să ne educăm să folosim AI-ul pentru ceea ce este. Adică să ne augmenteze și să ne ridice capacitățile, să ne fie un ajutor, să ne fie un asistent, nu să ne înlocuiască”, spune Vevera.