Cum ieși dintr-un parteneriat de afaceri fără să pierzi totul

Publicat la 31.08.2026, 10:04:29

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Ai construit ceva cu cineva. La început mergea. Acum vă evitați la ședințe, comunicați prin e-mailuri seci și fiecare decizie devine o negociere obositoare. Cifrele arată bine pe hârtie, dar tu știi că firma merge în ciuda parteneriatului, nu datorită lui. Întrebarea nu mai e dacă pleci, ci cum o faci fără să transformi despărțirea într-un război care costă mai mult decât a costat construcția. Aici mulți antreprenori români greșesc. Nu la decizia de a pleca, ci la execuție. Amână luni de zile pentru că le e teamă de discuția directă, apoi explodează și strică totul într-o singură conversație. Tăcerea de doi ani te costă mai mult decât conflictul de o zi Cunosc cazuri unde doi asociați au tras împreună o firmă de servicii cinci ani, deși relația murise în anul doi. De ce au rămas? Comoditate, frica de scandal, iluzia că lucrurile se rezolvă singure. Nu se rezolvă. Se degradează. Fiecare lună în plus într-un parteneriat mort înseamnă oportunități ratate, angajați care simt tensiunea și pleacă, decizii bune blocate de orgolii. Prima regulă a unei ieșiri elegante: decide devreme și acționează repede. Cu cât amâni mai mult, cu atât miza emoțională crește și cu atât evaluarea corectă a firmei devine mai greu de făcut la rece.

Verifică ce ai semnat înainte să deschizi gura Înainte de orice discuție, scoate actul constitutiv și orice acord între asociați pe care l-ai semnat. În România, majoritatea SRL-urilor pornesc cu un act constitutiv standard luat de la registrul comerțului, fără clauze reale de retragere sau de evaluare a părților sociale. Dacă ești în situația asta, ești vulnerabil. Legea 31/1990 îți dă dreptul să te retragi, dar procedura poate fi lentă și costisitoare dacă celălalt nu cooperează. Dacă ai un pact între asociați cu clauze de buy-sell și o metodă clară de evaluare, ești norocos. Dacă nu, primul lucru pe care trebuie să-l stabilești cu partenerul e cine cumpără pe cine și cum se calculează prețul. Nu improviza. O evaluare făcută de un expert contabil autorizat, chiar dacă te costă câteva mii de lei, e mai ieftină decât un proces la tribunal care ține doi ani. Discuția pe care nimeni nu vrea să o poarte Momentul în care spui "cred că ar trebui să ne despărțim" definește tot ce urmează. Nu-l începe într-o zi în care ești furios. Nu-l începe printr-un mesaj. Cere o întâlnire, față în față, fără avocați în prima fază. Formulează-o ca pe o constatare, nu ca pe o acuzație. Diferența dintre "tu ai distrus firma asta" și "cred că mergem în direcții diferite și amândoi merităm ceva ce funcționează" e diferența dintre un proces și o tranzacție civilizată. Chiar dacă în capul tău celălalt e vinovat, reproșurile nu îți aduc înapoi niciun leu. Îți scumpesc doar ieșirea.

Am văzut parteneri care s-au despărțit prieteni și parteneri care nu-și mai vorbesc, deși împart aceiași clienți în același oraș. În România, unde piața e mică și lumea vorbește, un dușman fostul asociat îți poate strica reputația ani buni. Merită să înghiți orgoliul pentru asta. Împarte clar, nu "cum vine" Partea grea nu e sentimentul, ci logistica. Cine ia clienții? Ce se întâmplă cu angajații? Cine păstrează numele firmei, domeniul web, conturile de social media? Datoriile la bancă cine le preia, mai ales dacă ai garantat personal un credit la BCR sau BT? Pune totul pe hârtie. Fiecare activ, fiecare datorie, fiecare contract în derulare. Împărțeala verbală, pe încredere, între oameni care oricum nu se mai au bine, e o rețetă sigură pentru neînțelegeri ulterioare. Vreau să fiu clar aici: nu semnezi nimic fără avocat, oricât de amiabilă pare separarea. Un contract prost redactat te urmărește ani de zile. Atenție și la garanțiile personale. Multe credite de firmă din România au în spate fideiusiunea asociaților. Dacă pleci dar rămâi garant pe un credit al firmei pe care o preia celălalt, ești expus la un risc pe care nu-l mai controlezi. Cere băncii eliberarea din garanție, în scris, ca parte a înțelegerii. Ce faci lunea de după După ce actele sunt semnate la notar și modificarea e depusă la registrul comerțului, mai rămâne o decizie. Ce le spui clienților și pieței. Un anunț scurt, neutru, fără detalii despre motivele reale, protejează pe toată lumea. Nimeni din afară nu are nevoie să știe cine a avut dreptate. Așa că întrebarea reală nu e dacă parteneriatul tău mai funcționează. O știi deja. Întrebarea e: peste cât timp vei fi în stare să dai mâna cu fostul partener la un eveniment din industrie, fără să simți nimic? Răspunsul depinde aproape în întregime de cum gestionezi următoarele săptămâni.

Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.