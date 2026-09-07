Cum negociezi chiria unui spațiu comercial: ce ai de partea ta

Publicat la 07.09.2026, 10:01:45

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Ai găsit spațiul. E pe colț, are vitrină generoasă, iar traficul pietonal e exact ce cauți. Proprietarul îți spune 18 euro pe metru pătrat și adaugă, cu un aer relaxat, că mai are doi interesați. Îl crezi? Probabil nu. Dar oricum semnezi la 17, mulțumit că ai obținut o reducere. Asta e greșeala clasică: negociezi cifra pe care ți-o dă el, nu poziția ta reală. Cei mai mulți antreprenori intră în discuția de chirie într-o poziție de inferioritate psihologică. Vor spațiul, îl vizualizează deja, s-au atașat. Proprietarul simte asta imediat. Cine e mai grăbit pierde. Iar tu ești aproape mereu mai grăbit decât cel care încasează o chirie stabilă de ani buni. Ce nu se vede în anunțul de pe imobiliare.ro Chiria afișată e ficțiune de marketing. Ce contează cu adevărat e de cât timp stă spațiul gol. Un spațiu comercial neînchiriat de patru luni în București înseamnă că proprietarul a pierdut deja echivalentul unei jumătăți de an de venit. Fiecare lună de gol suplimentar îl doare mai tare decât o reducere de 15% din chirie. Aici e pârghia ta, dar trebuie să o afli. Întreabă vecinii. Comerciantul de alături știe de când e închis spațiul și, adesea, cât plătea chiriașul anterior. Sună la administratorul clădirii dacă e o galerie sau un centru mixt. Verifică pe Google Street View versiunile vechi ale străzii, uneori vezi ce firmă era acolo acum doi ani. Informația asta schimbă complet raportul de forțe. Când știi că spațiul stă gol de o jumătate de an, oferta ta de 14 euro nu mai pare o insultă, ci o colacul de salvare.

Negociază pachetul, nu doar cifra Fixarea pe prețul pe metru pătrat e o capcană. Un proprietar care refuză categoric să coboare de la 18 la 15 euro îți poate oferi însă două luni de chirie gratuită la început, perioada în care faci amenajările. Sau poate accepta să plătească el o parte din lucrările de compartimentare. Sau îngheață chiria pe primii trei ani, fără indexare la inflație. În România, indexarea anuală la euro plus inflație e clauza care te ucide încet. Am văzut contracte în care chiria a crescut cu 30% în trei ani fără ca cifra de afaceri să urmeze. Cere plafonarea indexării la maximum 3-4% pe an sau eliminarea ei pentru o perioadă fixă. Un proprietar prins cu spațiul gol acceptă mai ușor această concesie decât o reducere brută, pentru că pe hârtie chiria rămâne mare și el își protejează valoarea activului la o eventuală vânzare. Negociază și garanția. Doi chirii avans e standard, dar dacă ai un business cu istoric, o firmă cu bilanțuri sănătoase, poți cobora la o singură lună. Banii ăia blocați contează pentru fluxul tău de numerar în primele luni, exact când ai nevoie de ei pentru stoc și marketing. Clauzele care te blochează peste doi ani Perioada minimă de contract e cea mai subestimată sursă de risc. Un proprietar vrea cinci ani ferm. Tu semnezi, pentru că ești optimist. Peste optsprezece luni afacerea nu merge cum ai sperat și te trezești obligat să plătești chiria până la final sau să găsești tu un înlocuitor acceptat de proprietar. Negociază o clauză de reziliere anticipată după primul an, cu preaviz de trei luni. Nu toți acceptă, dar merită să ceri. Alternativa e să blochezi durata la doi ani cu opțiune de prelungire, nu cinci de la bun început.

Atenție la cine plătește reparațiile majore. Dacă cedează instalația electrică sau apare o problemă la structură, contractul trebuie să spună clar că e treaba proprietarului. Multe contracte-șablon lasă asta ambiguu, iar tu ajungi să plătești pentru un activ care nu e al tău. Tăcerea ta valorează mai mult decât crezi Cel mai puternic instrument de negociere e disponibilitatea reală de a pleca. Nu blufa, chiar caută alternative. Când ai a doua și a treia opțiune viabilă, negociezi altfel, cu spatele drept. Proprietarul o simte în voce. Iar dacă îți spune că mai are ofertanți, întreabă-l relaxat de ce nu a semnat încă cu ei. Liniștea de după acea întrebare îți spune tot ce trebuie să știi. Înainte de următoarea vizionare, calculează care e chiria maximă la care afacerea ta rămâne profitabilă în scenariul pesimist, cu vânzări sub așteptări. Scrie cifra pe o hârtie. Dacă negocierea trece de ea, pleci. Ai pregătit acel număr sau intri iar în discuție sperând că iese cumva bine?

Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.